Укрзализныця на два дня запускает Волшебный Экспресс на паровозной тяге

10:51, 4 декабря 2025
Ретро-паровозы повезут детей из прифронтовых общин и семей защитников Украины в Киеве и Львове.
С 5 по 7 декабря 2025 года Укрзализныця организует праздничные рейсы Волшебного Экспресса на паровозной тяге. Поезда будут курсировать в пределах городов Киев и Львов.

Основными пассажирами станут дети из прифронтовых регионов и дети железнодорожников, в частности раненых, погибших и служащих в ВСУ. Участники программы «3000 км по Украине» из Харьковской, Сумской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Черниговской, Запорожской и Днепропетровской областей могут бесплатно доехать до Киева или Львова и попасть на Волшебный Экспресс.

Для участия необходимо:

  • Активировать программу «3000 км по Украине» в приложении УЗ;
  • Приобрести билеты в Киев или Львов за бонусные километры на себя и ребенка;
  • Зарегистрироваться на сайте УЗ;
  • Ожидать подтверждения и получения билетов на Волшебный Экспресс.

Расписание отправлений:

  • 5 декабря — 14:00 и 17:00
  • 6 декабря — 10:00 и 13:00
  • 7 декабря — 10:00 и 13:00

Паровозы будут отправляться с вокзалов Львов-Главный и Киев-Пассажирский. Поездка продлится до 2 часов с одной остановкой в пределах города. В составе поезда — детские вагоны, адаптированные для пассажиров от 0 лет.

Организаторы советуют приходить на вокзал за 30 минут до отправления, чтобы сделать фото и принять участие в праздничной программе. В случае воздушной тревоги поезда будут курсировать по расписанию, а детские мероприятия переместят в безопасные укрытия.

