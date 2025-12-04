Укрзализныця на два дня запускает Волшебный Экспресс на паровозной тяге
С 5 по 7 декабря 2025 года Укрзализныця организует праздничные рейсы Волшебного Экспресса на паровозной тяге. Поезда будут курсировать в пределах городов Киев и Львов.
Основными пассажирами станут дети из прифронтовых регионов и дети железнодорожников, в частности раненых, погибших и служащих в ВСУ. Участники программы «3000 км по Украине» из Харьковской, Сумской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Черниговской, Запорожской и Днепропетровской областей могут бесплатно доехать до Киева или Львова и попасть на Волшебный Экспресс.
Для участия необходимо:
- Активировать программу «3000 км по Украине» в приложении УЗ;
- Приобрести билеты в Киев или Львов за бонусные километры на себя и ребенка;
- Зарегистрироваться на сайте УЗ;
- Ожидать подтверждения и получения билетов на Волшебный Экспресс.
Расписание отправлений:
- 5 декабря — 14:00 и 17:00
- 6 декабря — 10:00 и 13:00
- 7 декабря — 10:00 и 13:00
Паровозы будут отправляться с вокзалов Львов-Главный и Киев-Пассажирский. Поездка продлится до 2 часов с одной остановкой в пределах города. В составе поезда — детские вагоны, адаптированные для пассажиров от 0 лет.
Организаторы советуют приходить на вокзал за 30 минут до отправления, чтобы сделать фото и принять участие в праздничной программе. В случае воздушной тревоги поезда будут курсировать по расписанию, а детские мероприятия переместят в безопасные укрытия.
