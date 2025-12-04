Пільги на ввізне мито на комплектуючі для дронів та машин розмінування спростять – Рада прийняла законопроект
12:40, 4 грудня 2025
Законопроект розширює митні пільги для виробників і модернізаторів товарів оборонного призначення.
Фото: armyinform
Верховна Рада прийняла в першому читанні та в цілому законопроєкт №14170 про зміни до Митного кодексу.
Документ розширює перелік випадків, коли товари для потреб оборони звільняються від сплати ввізного мита. Пільги стосуються комплектуючих для:
- безпілотних літальних апаратів (дронів);
- машин механізованого розмінування;
- активних засобів протидії технічним розвідкам;
- інших товарів оборонного призначення.
Закон передбачає звільнення від мита також у випадках:
- модернізації техніки;
- зміни цільового використання імпортованих товарів;
- списання чи знищення бракованих або непридатних деталей (за умови документального підтвердження);
- втрати товарів через аварію чи форс-мажор.
Зміни вносяться до пункту 9-27 розділу XXI Митного кодексу. Мета — здешевити виробництво й модернізацію, уникнути заморожування обігових коштів підприємств та підвищити ефективність забезпечення сил оборони.
Раніше «Судово-юридична газета» детально аналізувала цей законопроект.
