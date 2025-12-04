  1. В Україні

Пільги на ввізне мито на комплектуючі для дронів та машин розмінування спростять – Рада прийняла законопроект

12:40, 4 грудня 2025
Законопроект розширює митні пільги для виробників і модернізаторів товарів оборонного призначення.
Фото: armyinform
Верховна Рада прийняла в першому читанні та в цілому законопроєкт №14170 про зміни до Митного кодексу.

Документ розширює перелік випадків, коли товари для потреб оборони звільняються від сплати ввізного мита. Пільги стосуються комплектуючих для:

  • безпілотних літальних апаратів (дронів);
  • машин механізованого розмінування;
  • активних засобів протидії технічним розвідкам;
  • інших товарів оборонного призначення.

Закон передбачає звільнення від мита також у випадках:

  • модернізації техніки;
  • зміни цільового використання імпортованих товарів;
  • списання чи знищення бракованих або непридатних деталей (за умови документального підтвердження);
  • втрати товарів через аварію чи форс-мажор.

Зміни вносяться до пункту 9-27 розділу XXI Митного кодексу. Мета — здешевити виробництво й модернізацію, уникнути заморожування обігових коштів підприємств та підвищити ефективність забезпечення сил оборони.

Раніше «Судово-юридична газета» детально аналізувала цей законопроект.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

