Пільги на ввізне мито на комплектуючі для дронів та машин розмінування спростять – Рада прийняла законопроект

Верховна Рада прийняла в першому читанні та в цілому законопроєкт №14170 про зміни до Митного кодексу.

Документ розширює перелік випадків, коли товари для потреб оборони звільняються від сплати ввізного мита. Пільги стосуються комплектуючих для:

безпілотних літальних апаратів (дронів);

машин механізованого розмінування;

активних засобів протидії технічним розвідкам;

інших товарів оборонного призначення.

Закон передбачає звільнення від мита також у випадках:

модернізації техніки;

зміни цільового використання імпортованих товарів;

списання чи знищення бракованих або непридатних деталей (за умови документального підтвердження);

втрати товарів через аварію чи форс-мажор.

Зміни вносяться до пункту 9-27 розділу XXI Митного кодексу. Мета — здешевити виробництво й модернізацію, уникнути заморожування обігових коштів підприємств та підвищити ефективність забезпечення сил оборони.

Раніше «Судово-юридична газета» детально аналізувала цей законопроект.

