У Раді зареєстрували законопроекти про податкові та митні пільги для імпорту товарів оборонного призначення

16:25, 31 жовтня 2025
У Верховній Раді зареєстровано законопроекти щодо товарів, які ввозяться на митну територію України для потреб безпеки і оборони.
У Верховній Раді зареєстрували законопроекти №14169 і №14170, які розширюють податкові й митні пільги на ввезення дронів, розмінувальної техніки, засобів протидії розвідкам та симуляторів бойових дій для потреб оборони України.

Законопроект №14169 «Про внесення змін до підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки і оборони» передбачає розширення процесів, та випадків, які підпадають під пільги у вигляді звільнення від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України для розробників та виробників безпілотних літальних апаратів (дронів), машин механізованого розмінування, активних засобів протидії технічним розвідкам та інших товарів оборонного призначення, та також звільнення від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України симуляторів бойових дій.

Основні завдання:

- сприяти ввезенню на митну територію України та подальшого постачання для потреб сектору безпеки і оборони симуляторів бойових дій;

- забезпечити правове регулювання застосування податкових пільг під час процесу модернізації безпілотних літальних апаратів (дронів), машин механізованого розмінування, активних засобів протидії технічним розвідкам та інших товарів оборонного призначення;

- здешевлення собівартості модернізації безпілотних літальних апаратів (дронів), машин механізованого розмінування, активних засобів протидії технічним розвідкам та інших товарів оборонного призначення;

- врегулювати питання зміни цільового використання імпортованих товарів;

- запобігти втратам оборонних підприємств та «заморожуванню» їхніх обігових коштів;

- унормувати оподаткування товарів, що визнані в установленому законодавством порядку непридатними для використання як окремо так і у складі готового виробу (у тому числі через невиправний, остаточний брак у виробництві, ремонті чи модернізації за умови підтвердження їх списання та/або видалення (знищення) у спосіб визначений законодавством або втрата під час випробувальних робіт за умови належного документального підтвердження);

- унормувати оподаткування товарів, що були знищені або безповоротно втрачені внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту такої аварії або дії обставин непереборної сили в порядку, визначеному відповідно до частини третьої статті 192 Митного кодексу України.

Законопроект №14170 «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо удосконалення процедури справляння митних платежів та виконання окремих митних формальностей щодо товарів, які ввозяться на митну територію України для потреб безпеки і оборони» передбачає, що розширення процесів, та випадків, які підпадають під пільги у вигляді звільнення від оподаткування ввізним митом для розробників та виробників безпілотних літальних апаратів (дронів), машин механізованого розмінування, активних засобів протидії технічним розвідкам та інших товарів оборонного призначення.

Завдання законопроекту є:

- забезпечити правове регулювання застосування митних пільг під час процесу модернізації безпілотних літальних апаратів (дронів), машин механізованого розмінування, активних засобів протидії технічним розвідкам та інших товарів оборонного призначення;

- здешевлення собівартості модернізації безпілотних літальних апаратів (дронів), машин механізованого розмінування, активних засобів протидії технічним розвідкам та інших товарів оборонного призначення;

- врегулювати питання зміни цільового використання імпортованих товарів;

- запобігти втратам оборонних підприємств та «заморожуванню» їхніх обігових коштів;

- унормувати митні пільги для товарів, що визнані в установленому законодавством порядку непридатними для використання як окремо так і у складі готового виробу (у тому числі через невиправний, остаточний брак у виробництві, ремонті чи модернізації за умови підтвердження їх списання та/або видалення (знищення) у спосіб визначений законодавством або втрата під час випробувальних робіт за умови належного документального підтвердження);

- унормувати митні пільги для товарів, що були знищені або безповоротно втрачені внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту такої аварії або дії обставин непереборної сили в порядку, визначеному відповідно до частини третьої статті 192 Митного кодексу України;

- підвищення ефективності забезпечення сил безпеки й оборони України необхідними технічними засобами.

