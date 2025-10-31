Практика судов
  1. Законодательство
  2. / В Украине

В Раде зарегистрировали законопроекты о налоговых и таможенных льготах для импорта товаров оборонного назначения

16:25, 31 октября 2025
В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты, касающиеся товаров, которые ввозятся на таможенную территорию Украины для нужд безопасности и обороны.
В Раде зарегистрировали законопроекты о налоговых и таможенных льготах для импорта товаров оборонного назначения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде зарегистрировали законопроекты №14169 и №14170, которые расширяют налоговые и таможенные льготы на ввоз дронов, разминировочной техники, средств противодействия разведкам и симуляторов боевых действий для нужд обороны Украины.

Законопроект №14169 «О внесении изменений в подраздел 2 раздела XX “Переходные положения” Налогового кодекса Украины относительно налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины товаров для нужд безопасности и обороны» предусматривает расширение процессов и случаев, подпадающих под льготы в виде освобождения от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины для разработчиков и производителей беспилотных летательных аппаратов (дронов), машин механизированного разминирования, активных средств противодействия техническим разведкам и других товаров оборонного назначения, а также освобождение от налогообложения НДС операций по ввозу симуляторов боевых действий.

Основные задачи:

  • содействовать ввозу на таможенную территорию Украины и дальнейшему поставлению для нужд сектора безопасности и обороны симуляторов боевых действий;
  • обеспечить правовое регулирование применения налоговых льгот в процессе модернизации беспилотных летательных аппаратов (дронов), машин механизированного разминирования, активных средств противодействия техническим разведкам и других товаров оборонного назначения;
  • удешевить себестоимость модернизации беспилотных летательных аппаратов (дронов), машин механизированного разминирования, активных средств противодействия техническим разведкам и других товаров оборонного назначения;
  • урегулировать вопрос изменения целевого использования импортированных товаров;
  • предотвратить убытки оборонных предприятий и «замораживание» их оборотных средств;
  • урегулировать налогообложение товаров, признанных в установленном законодательством порядке непригодными для использования как отдельно, так и в составе готового изделия (в том числе вследствие неисправимого, окончательного брака в производстве, ремонте или модернизации при условии подтверждения их списания и/или удаления (уничтожения) в установленном законом порядке либо потери во время испытательных работ при наличии надлежащего документального подтверждения);
  • урегулировать налогообложение товаров, которые были уничтожены или безвозвратно утрачены вследствие аварии либо действия обстоятельств непреодолимой силы, при условии подтверждения факта такой аварии или действия обстоятельств непреодолимой силы в порядке, определенном частью третьей статьи 192 Таможенного кодекса Украины.

Законопроект №14170 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно совершенствования процедуры взимания таможенных платежей и выполнения отдельных таможенных формальностей в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины для нужд безопасности и обороны» предусматривает расширение процессов и случаев, подпадающих под льготы в виде освобождения от уплаты ввозной пошлины для разработчиков и производителей беспилотных летательных аппаратов (дронов), машин механизированного разминирования, активных средств противодействия техническим разведкам и других товаров оборонного назначения.

Задачи законопроекта:

  • обеспечить правовое регулирование применения таможенных льгот в процессе модернизации беспилотных летательных аппаратов (дронов), машин механизированного разминирования, активных средств противодействия техническим разведкам и других товаров оборонного назначения;
  • удешевить себестоимость модернизации беспилотных летательных аппаратов (дронов), машин механизированного разминирования, активных средств противодействия техническим разведкам и других товаров оборонного назначения;
  • урегулировать вопрос изменения целевого использования импортированных товаров;
  • предотвратить убытки оборонных предприятий и «замораживание» их оборотных средств;
  • урегулировать таможенные льготы для товаров, признанных в установленном законодательством порядке непригодными для использования как отдельно, так и в составе готового изделия (в том числе вследствие неисправимого, окончательного брака в производстве, ремонте или модернизации при условии подтверждения их списания и/или удаления (уничтожения) в установленном законом порядке либо потери во время испытательных работ при наличии надлежащего документального подтверждения);
  • урегулировать таможенные льготы для товаров, которые были уничтожены или безвозвратно утрачены вследствие аварии или действия обстоятельств непреодолимой силы, при условии подтверждения факта такой аварии или действия обстоятельств непреодолимой силы в порядке, определенном частью третьей статьи 192 Таможенного кодекса Украины;
  • повысить эффективность обеспечения сил безопасности и обороны Украины необходимыми техническими средствами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва