В Раде зарегистрировали законопроекты о налоговых и таможенных льготах для импорта товаров оборонного назначения

В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты, касающиеся товаров, которые ввозятся на таможенную территорию Украины для нужд безопасности и обороны.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроекты №14169 и №14170, которые расширяют налоговые и таможенные льготы на ввоз дронов, разминировочной техники, средств противодействия разведкам и симуляторов боевых действий для нужд обороны Украины.

Законопроект №14169 «О внесении изменений в подраздел 2 раздела XX “Переходные положения” Налогового кодекса Украины относительно налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины товаров для нужд безопасности и обороны» предусматривает расширение процессов и случаев, подпадающих под льготы в виде освобождения от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины для разработчиков и производителей беспилотных летательных аппаратов (дронов), машин механизированного разминирования, активных средств противодействия техническим разведкам и других товаров оборонного назначения, а также освобождение от налогообложения НДС операций по ввозу симуляторов боевых действий.

Основные задачи:

содействовать ввозу на таможенную территорию Украины и дальнейшему поставлению для нужд сектора безопасности и обороны симуляторов боевых действий;

обеспечить правовое регулирование применения налоговых льгот в процессе модернизации беспилотных летательных аппаратов (дронов), машин механизированного разминирования, активных средств противодействия техническим разведкам и других товаров оборонного назначения;

удешевить себестоимость модернизации беспилотных летательных аппаратов (дронов), машин механизированного разминирования, активных средств противодействия техническим разведкам и других товаров оборонного назначения;

урегулировать вопрос изменения целевого использования импортированных товаров;

предотвратить убытки оборонных предприятий и «замораживание» их оборотных средств;

урегулировать налогообложение товаров, признанных в установленном законодательством порядке непригодными для использования как отдельно, так и в составе готового изделия (в том числе вследствие неисправимого, окончательного брака в производстве, ремонте или модернизации при условии подтверждения их списания и/или удаления (уничтожения) в установленном законом порядке либо потери во время испытательных работ при наличии надлежащего документального подтверждения);

урегулировать налогообложение товаров, которые были уничтожены или безвозвратно утрачены вследствие аварии либо действия обстоятельств непреодолимой силы, при условии подтверждения факта такой аварии или действия обстоятельств непреодолимой силы в порядке, определенном частью третьей статьи 192 Таможенного кодекса Украины.

Законопроект №14170 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно совершенствования процедуры взимания таможенных платежей и выполнения отдельных таможенных формальностей в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины для нужд безопасности и обороны» предусматривает расширение процессов и случаев, подпадающих под льготы в виде освобождения от уплаты ввозной пошлины для разработчиков и производителей беспилотных летательных аппаратов (дронов), машин механизированного разминирования, активных средств противодействия техническим разведкам и других товаров оборонного назначения.

Задачи законопроекта:

обеспечить правовое регулирование применения таможенных льгот в процессе модернизации беспилотных летательных аппаратов (дронов), машин механизированного разминирования, активных средств противодействия техническим разведкам и других товаров оборонного назначения;

удешевить себестоимость модернизации беспилотных летательных аппаратов (дронов), машин механизированного разминирования, активных средств противодействия техническим разведкам и других товаров оборонного назначения;

урегулировать вопрос изменения целевого использования импортированных товаров;

предотвратить убытки оборонных предприятий и «замораживание» их оборотных средств;

урегулировать таможенные льготы для товаров, признанных в установленном законодательством порядке непригодными для использования как отдельно, так и в составе готового изделия (в том числе вследствие неисправимого, окончательного брака в производстве, ремонте или модернизации при условии подтверждения их списания и/или удаления (уничтожения) в установленном законом порядке либо потери во время испытательных работ при наличии надлежащего документального подтверждения);

урегулировать таможенные льготы для товаров, которые были уничтожены или безвозвратно утрачены вследствие аварии или действия обстоятельств непреодолимой силы, при условии подтверждения факта такой аварии или действия обстоятельств непреодолимой силы в порядке, определенном частью третьей статьи 192 Таможенного кодекса Украины;

повысить эффективность обеспечения сил безопасности и обороны Украины необходимыми техническими средствами.

