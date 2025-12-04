  1. В Украине

Льготы по ввозной пошлине на комплектующие для дронов и машин разминирования упростят – Рада приняла законопроект

12:40, 4 декабря 2025
Законопроект расширяет таможенные льготы для производителей и модернизаторов товаров оборонного назначения.
Льготы по ввозной пошлине на комплектующие для дронов и машин разминирования упростят – Рада приняла законопроект
Фото: armyinform
Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект №14170 об изменениях в Таможенный кодекс.

Документ расширяет перечень случаев, когда товары для нужд обороны освобождаются от уплаты ввозной пошлины. Льготы касаются комплектующих для:

  • беспилотных летательных аппаратов (дронов);
  • машин механизированного разминирования;
  • активных средств противодействия техническим разведкам;
  • других товаров оборонного назначения.

Закон предусматривает освобождение от пошлины также в случаях:

  • модернизации техники;
  • изменения целевого использования импортируемых товаров;
  • списания или уничтожения бракованных или непригодных деталей (при условии документального подтверждения);
  • потери товаров в результате аварии или форс-мажора.

Изменения вносятся в пункт 9-27 раздела XXI Таможенного кодекса. Цель — удешевить производство и модернизацию, избежать замораживания оборотных средств предприятий и повысить эффективность обеспечения сил обороны.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно анализировала этот законопроект.

