Льготы по ввозной пошлине на комплектующие для дронов и машин разминирования упростят – Рада приняла законопроект

Законопроект расширяет таможенные льготы для производителей и модернизаторов товаров оборонного назначения.

Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект №14170 об изменениях в Таможенный кодекс.

Документ расширяет перечень случаев, когда товары для нужд обороны освобождаются от уплаты ввозной пошлины. Льготы касаются комплектующих для:

беспилотных летательных аппаратов (дронов);

машин механизированного разминирования;

активных средств противодействия техническим разведкам;

других товаров оборонного назначения.

Закон предусматривает освобождение от пошлины также в случаях:

модернизации техники;

изменения целевого использования импортируемых товаров;

списания или уничтожения бракованных или непригодных деталей (при условии документального подтверждения);

потери товаров в результате аварии или форс-мажора.

Изменения вносятся в пункт 9-27 раздела XXI Таможенного кодекса. Цель — удешевить производство и модернизацию, избежать замораживания оборотных средств предприятий и повысить эффективность обеспечения сил обороны.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно анализировала этот законопроект.

