Льготы по ввозной пошлине на комплектующие для дронов и машин разминирования упростят – Рада приняла законопроект
Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект №14170 об изменениях в Таможенный кодекс.
Документ расширяет перечень случаев, когда товары для нужд обороны освобождаются от уплаты ввозной пошлины. Льготы касаются комплектующих для:
- беспилотных летательных аппаратов (дронов);
- машин механизированного разминирования;
- активных средств противодействия техническим разведкам;
- других товаров оборонного назначения.
Закон предусматривает освобождение от пошлины также в случаях:
- модернизации техники;
- изменения целевого использования импортируемых товаров;
- списания или уничтожения бракованных или непригодных деталей (при условии документального подтверждения);
- потери товаров в результате аварии или форс-мажора.
Изменения вносятся в пункт 9-27 раздела XXI Таможенного кодекса. Цель — удешевить производство и модернизацию, избежать замораживания оборотных средств предприятий и повысить эффективность обеспечения сил обороны.
Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно анализировала этот законопроект.
