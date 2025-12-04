У Києві помер 7-річний хлопчик у стоматології: повідомлено про підозру анестезіологу

Під час введення загальної анестезії у хлопчика зупинилося серце.

Київська міська прокуратура повідомила про підозру 39-річній лікарці-анестезіологу у справі про смерть семирічного хлопчика, який помер під час лікування зубів у приватній стоматологічній клініці. Їй інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило смерть дитини (ч. 2 ст. 140 КК України).

Трагедія сталася у березні 2025 року. Під час введення загальної анестезії у хлопчика зупинилося серце. Проведені реанімаційні заходи не дали результатів — дитина померла.

У прокуратурі зазначили, що у кримінальному провадженні провели низку експертиз, зокрема і комісійну судово-медичну, які підтвердили, що пацієнт помер від гострої серцевої недостатності внаслідок введення лікаркою-анестезіологом препарату, який протипоказано вводити людям із захворюванням, що мав хлопчик.

Групу прокурорів у провадженні очолює керівник Святошинської окружної прокуратури Києва Максим Тимошенко.

Також у прокуратурі вказали, що за результатом перевірки роботи товариства, яке надавало дитині стоматологічні послуги, МОЗ анулював його ліцензію.

