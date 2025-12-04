  1. В Украине

У Киеве умер 7-летний мальчик в стоматологии: анестезиологу сообщили о подозрении

10:35, 4 декабря 2025
Во время введения общей анестезии у мальчика остановилось сердце.
У Киеве умер 7-летний мальчик в стоматологии: анестезиологу сообщили о подозрении
Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении 39-летней врачу-анестезиологу по делу о смерти семилетнего мальчика, который умер во время лечения зубов в частной стоматологической клинике. Ей инкриминируют ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей, повлекшее смерть ребенка (ч. 2 ст. 140 УК Украины).

Трагедия произошла в марте 2025 года. Во время введения общей анестезии у мальчика остановилось сердце. Проведенные реанимационные мероприятия результатов не дали — ребенок умер.

В прокуратуре отметили, что в уголовном производстве проведен ряд экспертиз, в том числе комиссионная судебно-медицинская, которые подтвердили: пациент умер от острой сердечной недостаточности вследствие введения врачом-анестезиологом препарата, который противопоказан людям с заболеванием, имевшимся у мальчика.

Группу прокуроров в производстве возглавляет руководитель Святошинской окружной прокуратуры Киева Максим Тимошенко.

Также в прокуратуре указали, что по результатам проверки работы общества, предоставлявшего ребенку стоматологические услуги, Минздрав аннулировал его лицензию.

