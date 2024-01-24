На голову НАЗК претендує екс-співробітниця НАЗК Ірина Мостова, компанія якої консультувала Укравтодор щодо корупційних ризиків

Від тендерів на консультації з оцінки корупційних ризиків в Укравтодорі до кандидата на голову НАЗК, - що відомо про кандидата на очільника НАЗК Ірину Мостову.

Частина кандидатів на голову Національного агентства з питань запобігання корупції колись працювали у НАЗК і тепер бажають повернутися – але на керівну посаду. Не виключенням є Ірина Мостова, яка після звільнення з НАЗК встигла попрацювати у ДП «Адміністрація морських портів України», та компанія якої активно брала участь у тендерах «Укравтодору» на оцінку корупційних ризиків.

Кар’єра

Закінчила Київський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ (1999-2003 роки). З 2006 по 2016 працювала у Міністерстві юстиції України на різних посадах.

Так, у липні 2010 року була призначена начальником відділу з питань кримінального та процесуального права Департаменту законодавства про правосуддя, правоохоронної діяльності, антикорупційної політики Мінюсту.

З липня 2011 року по серпень 2014 була заступником начальника управління – начальником відділу взаємодії з Держаною виконавчою службою України Департаменту взаємодії з органами влади, у 2015-2016 роках – начальник відділу нормативно-методичного забезпечення ДВС.

При цьому у декларації за 2015 рік спочатку не вказала жодних заощаджень, а лише зарплату. А згодом подала виправлену декларацію, де зазначила, що все ж має 5000 доларів та 2000 євро.

У НАЗК почала працювати з квітня 2016 року. Спочатку була заступником керівника Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції, а з 2018 по грудень 2019 року – керівник Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції. Фактично пішла з посади з приходом нового керівника НАЗК Олександра Новікова.

З 2011 по 2020 року вказала, що була адвокатом АО «Кріденс партнерс», у 2020-2021 - заступник начальника служби аналізу та управління ризиками Державного підприємства «Адміністрація морських портів України». З жовтня 2021 року – повернулася до адвокатської діяльності.

Декларація

За 2023 рік Ірина Мостова вказала у декларації, поданій 21 січня 2024 року, що у червні 2023 року набула право власності на квартиру 79,4 кв м у місті Києві за 952,8 тисяч грн. Тобто, столична нерухомість обійшлася їй у приблизно 25 тисяч доларів США. Також набула власність у тому ж червні 2023 року на машиномісце 23,8 кв м за 196 тисяч грн.

Станом на 2022 рік декларувала цю квартиру та машиномісце як об’єкт незавершеного будівництва.

Має у спільній частковій власності з родичами квартиру у Києві 53,1 кв м з 2012 року.

Дещо дорожче, аніж квартиру – за 1,1 млн грн, у 2018 році купила авто Mazda CX-5 2018.

Має корпоративні права в АО «Кріденс Партнерс» вартістю 5000 грн (33,3% частка).

В АО «Кріденс Партнерс» отримала зарплату загалом за 2023 рік 83,9 тис. грн. Також отримала дохід від зайняття підприємництвом 259,1 тис. грн.

Має на рахунках у банку 17 814 доларів США, 40,8 тис. грн, а також готівкою 16,5 тис. доларів США.

У 2022 році отримала в АО 65,8 тис. грн, 80,7 тис. дивідендів і додаткове благо 8,6 тис. грн.

Допомога від держави

Паралельно отримувала в 2022 році допомогу єПідтримка 6500 грн, допомогу як ВПО 6600 грн від Представництва Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні, а також допомогу від Кабміну як внутрішньо переміщена особа у сумі 4000 грн (хоча має квартиру у Києві).

Разом з тим, вказала у декларації, що у 2022 році мала на рахунку у банку 42 449 доларів США, а також 7 та 8 тисяч грн.

В 2021 році за основним місцем роботи (Державне підприємство «Адміністрація морських портів України») отримала 1 277 757 грн. Вказала відповідну інформацію за період з 1 січня 2021 року по 8 жовтня 2021 року. Мала на рахунку 15,4 тис. доларів США та 4000 євро готівкою, а також 343,8 тис. грн.

Також вказала, що позичила у червні 2021 року 550 тисяч грн у Чижевської Ніни Миколаївни, з якою має у спільній частковій власності квартиру у Києві з 2012 року і яка, вочевидь, є родичкою кандидатки.

У 2020 році отримала подарунок від Ніни Чижевської у сумі 465 тисяч грн, а від Олександра Мостового, який, вочевидь, є батьком кандидатки – 305 тисяч грн.

Також з доходів отримала тоді в АО 36,5 тис. грн зарплати та 50 тис. грн дивідендів. А у ДП АМПУ – 310,8 тис. грн зарплати.

За 2019 рік отримала у НАЗК зарплати 1 119 058 грн. Мала готівкою 25 тисяч доларів США та 20 тисяч євро, а також 246 тис. грн на рахунку.

Також 26 грудня 2018 року задекларувала 209,7 тис грн зарплати, отриманої у НАЗК.

У 2018 році отримала від Ніни Чижевської подарунок в грошові формі 500 тисяч грн.

Від роботи у НАЗК до консультування Укравтодору

Слід зауважити, що інший засновник АО Ігор Степанов також працював у НАЗК. Так, у декларації за 2020 рік він вказує, що був керівником Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя.

Дане адвокатське об’єднання за кілька місяців, з 22 жовтня 2021 року по 3 грудня 2021 року, за даними Опендатабот брало участь у 16 тендерах на послуги з проведення зовнішньої оцінки корупційних ризиків. Замовниками виступали служби автодоріг у різних областях. Наприклад, Служба автордоріг у Миколаївській області на 35 тис. грн (23 листопада 2021 року). У Львівській області – теж на 35 тис. грн (2 грудня 2021 року). У Харківській області – аналогічно (3 грудня 2021 року).

16 листопада 2021 відбулися тендери на послуги з оцінки САД у Черкаські області та у Дніпропетровській області. Теж кожен по 35 тисяч грн.

«Укравтодор» у звіті за друге півріччя 2021 року вказав, що «за результатами оцінки були сформовані відповідні звіти із рекомендаціями та настановами щодо удосконалення як діяльності з протидії корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаних з корупцією, так і діяльності організації в цілому». Також в якості клієнтів АО виступало ДП «ДержавтотрансНДІпроект», ДУ «ОСНАД» тощо.

Прикметно, що соцмережі компанії та ключових партнерів фактично «зупинилися» з 22 лютого 2022 року, як і активність у юридичному середовищі.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що на очільника НАЗК претендує керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков та Катерина Каплюк, яка працювала радником голови НАЗК Олександра Новікова та головним спеціалістом відділу моніторингу способу життя чиновників, Олександр Стародубцев, який протягом двох років був заступником голови НАЗК, а зараз – заступник керівника апарату НАЗК. Також на голову претендують екс-співробітник НАЗК і нинішній очільник Держінспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) Олександр Новицький і екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський. Документи в якості кандидата подав і колишній народний депутат, а нині – співробітник НАЗК Андрій Тетерук. Серед кандидатів на посаду голови НАЗК нинішній заступник керівника апарату НАЗК Агія Загребельська, яка, як вказано на сайті Агентства, є очільницею напряму мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці НАЗК. Також кандидатом є Роман Норець, який по серпень 2023 року був у НАЗК керівником управління.

Автор: Наталя Мамченко

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