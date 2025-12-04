468,5 млрд грн на соцполітику у 2026 році – які виплати передбачено в Держбюджеті

Мінсоцполітики отримає кошти на пенсії, допомогу ВПО та нові виплати сім’ям з дітьми.

Верховна Рада затвердила Державний бюджет на 2026 рік, у якому на Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності передбачено 468,5 млрд грн. Про це повідомили у відомстві.

Найбільші суми:

пенсії — 251,3 млрд грн;

підтримка громадян у складних життєвих обставинах — 102,7 млрд грн (з них 48,4 млрд грн — допомога ВПО, 9,2 млрд грн — базова соціальна допомога);

підтримка сімей з дітьми — 52,7 млрд грн, з яких 24,5 млрд грн підуть на нові програми: – одноразова виплата при народженні дитини — 50 тис. грн; – щомісячна допомога на догляд за дитиною до 1 року — 7 тис. грн; – щомісячна допомога «єЯсла» на дитину 1–3 років при виході батьків на роботу — 7 тис. грн; – «Пакунок школяра» для першокласників — 5 тис. грн.

На соціальний захист осіб з інвалідністю передбачено 9,9 млрд грн, на субсидії та пільги — 42,3 млрд грн, на розвиток системи соціальних послуг — 2,4 млрд грн, на інші соціальні виплати — 2,1 млрд грн.

