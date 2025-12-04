468,5 млрд грн на соцполитику в 2026 году – какие выплаты предусмотрены в Госбюджете

Минсоцполитики получит средства на пенсии, помощь ВПЛ и новые выплаты семьям с детьми.

Фото: Today.ua

Верховная Рада утвердила государственный бюджет на 2026 год, в котором на Министерство социальной политики, семьи и единства предусмотрено 468,5 млрд грн. Об этом сообщили в ведомстве.

Крупнейшие суммы:

пенсии — 251,3 млрд грн;

поддержка граждан в сложных жизненных обстоятельствах — 102,7 млрд грн (из них 48,4 млрд грн — помощь ВПЛ, 9,2 млрд грн — базовая социальная помощь);

поддержка семей с детьми — 52,7 млрд грн, из которых 24,5 млрд грн пойдут на новые программы: – единовременная выплата при рождении ребенка — 50 тыс. грн; – ежемесячное пособие на уход за ребенком до 1 года — 7 тыс. грн; – ежемесячное пособие «єЯсла» на ребенка 1–3 лет при выходе родителей на работу — 7 тыс. грн; – «Пакет школьника» для первоклассников — 5 тыс. грн.

На социальную защиту лиц с инвалидностью предусмотрено 9,9 млрд грн, на субсидии и льготы — 42,3 млрд грн, на развитие системы социальных услуг — 2,4 млрд грн, на другие социальные выплаты — 2,1 млрд грн.

