468,5 млрд грн на соцполитику в 2026 году – какие выплаты предусмотрены в Госбюджете

11:46, 4 декабря 2025
Минсоцполитики получит средства на пенсии, помощь ВПЛ и новые выплаты семьям с детьми.
Фото: Today.ua
Верховная Рада утвердила государственный бюджет на 2026 год, в котором на Министерство социальной политики, семьи и единства предусмотрено 468,5 млрд грн. Об этом сообщили в ведомстве.

Крупнейшие суммы:

  • пенсии — 251,3 млрд грн;
  • поддержка граждан в сложных жизненных обстоятельствах — 102,7 млрд грн (из них 48,4 млрд грн — помощь ВПЛ, 9,2 млрд грн — базовая социальная помощь);
  • поддержка семей с детьми — 52,7 млрд грн, из которых 24,5 млрд грн пойдут на новые программы: – единовременная выплата при рождении ребенка — 50 тыс. грн; – ежемесячное пособие на уход за ребенком до 1 года — 7 тыс. грн; – ежемесячное пособие «єЯсла» на ребенка 1–3 лет при выходе родителей на работу — 7 тыс. грн; – «Пакет школьника» для первоклассников — 5 тыс. грн.

На социальную защиту лиц с инвалидностью предусмотрено 9,9 млрд грн, на субсидии и льготы — 42,3 млрд грн, на развитие системы социальных услуг — 2,4 млрд грн, на другие социальные выплаты — 2,1 млрд грн.

