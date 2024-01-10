Як нараховувати заробітну плату держслужбовцям органів, які провели класифікацію посад або які не проводили класифікацію посад: роз’яснення НАДС

У НАДС зазначили, що після процедури класифікації посади зарплата держслужбовців навіть може стати меншою.

Національне агентство з питань державної служби (НАДС) 10 січня 2024 року оприлюднило два роз’яснення:

щодо умов оплати праці держслужбовцям державних органів, які провели наприкінці 2023 року класифікацію посад державної служби

щодо умов оплати праці держслужбовцям державних органів, які не провели класифікацію посад державної служби

Роз’яснення щодо умов оплати праці державних службовців державних органів, які провели класифікацію посад державної служби

У НАДС зазначили, що згідно з Прикінцевими положеннями до Закону «Про державний бюджет на 2024 рік», заробітна плата державного службовця державного органу, який провів класифікацію посад державної служби, складається з:

посадового окладу

надбавки за ранг державного службовця

надбавки за вислугу років

місячної або квартальної премії

компенсації за додаткове навантаження та за вакантною посадою

грошової допомоги, що виплачується з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань

інших доплат, передбачених законами України

При цьому Прикінцеві положення к Закону «Про державний бюджет на 2024 рік» визначають, що надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 2% посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 30% відсотків посадового окладу.

Також Прикінцеві положення до закону про держбюджет встановлюють, що норми Закону «Про державну службу» застосовуються в частині, «що не суперечить цьому Закону».

Відтак, враховуючи викладене, державним службовцям державних органів, які провели класифікацію посад державної служби, надбавка за вислугу років у 2024 році встановлюється на рівні 2% від посадового окладу за кожний рік стажу державної служби та не може перевищувати 30% посадового окладу.

У зв’язку з цим, зазначили в НАДС, служби управління персоналом державних органів, які провели класифікацію посад, мають підготувати проект наказу про встановлення надбавок за вислугу років на державній службі у відсотковому розмірі, перерахованому відповідно з Прикінцевими положеннями до Закону «Про державний бюджет».

Разом з тим, у НАДС повідомили, що за результатами класифікації посад державної служби «можливе зменшення розміру заробітної плати».

У такому випадку, про зміну розміру заробітної плати необхідно повідомляти конкретного державного службовця, якого ці зміни стосуються.

В цілому, при визначенні розміру заробітної плати (збільшення або зменшення) до розрахунку включаються виключно обов’язкові складові заробітної плати (посадовий оклад, надбавка за вислугу років та надбавка за ранг) станом на 2024 рік.

У НАДС додали, що роз’яснення інших міністерств та центральних органів виконавчої влади щодо розрахунку заробітної плати мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм.

Щодо умов оплати праці державних службовців державних органів, які не провели класифікацію посад державної служби

У НАДС зазначили, що у разі, якщо класифікація посад не була проведена державним органом, то щодо розрахунку оплати праці у 2024 році не застосовуються норми Прикінцевих положень до Закону про «Державний бюджет на 2024 рік».

Оплата праці держслужбовців зазначених установ здійснюється відповідно до умов, встановлених на 2023 рік, при цьому стимулюючі виплати можуть бути нараховані в граничному розмірі до 50% посадового окладу на місяць.

Відтак, заробітна державного службовця у випадку не проведення класифікації посад буде складатися з:

посадового окладу

надбавки за вислугу років

надбавки за ранг державного службовця

премії (у разі встановлення)

Згідно із Законом «Про державну службу», надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 3% посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50% посадового окладу.

Детально з роз’ясненнями НАДС щодо оплати праці державних службовців за умови як класифікації посад, так і невиконання умови про класифікацію посад, можна ознайомитися нижче.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», вимоги про необхідність проведення класифікації посад державної служби у минулому році не розповсюджувалися на Апарат Верховної Ради України, НАЗК, НАБУ, ДБР, Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), АМКУ, Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

Автор В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.