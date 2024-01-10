Как начислять заработную плату госслужащим органов, проведших классификацию должностей или не проводивших классификацию должностей: разъяснение НАДС

В НАДС отметили, что после процедуры классификации должностей зарплата госслужащих может стать даже меньше.

Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАДС) 10 января 2024 года обнародовало два разъяснения:

об условиях оплаты труда госслужащих государственных органов, которые провели в конце 2023 года классификацию должностей государственной службы

об условиях оплаты труда госслужащим государственных органов, не проведших классификацию должностей государственной службы

Разъяснения об условиях оплаты труда государственных служащих государственных органов, проведших классификацию должностей государственной службы

В НАДС отметили, что согласно Заключительным положениям Закона «О государственном бюджете на 2024 год», заработная плата государственного служащего государственного органа, проведшего классификацию должностей государственной службы, состоит из:

должностного оклада

надбавки за ранг государственного служащего

надбавки за выслугу лет

месячной или квартальной премии

компенсации за дополнительную нагрузку и относительно вакантной должности

денежной помощи, выплачиваемой с предоставлением ежегодного основного оплачиваемого отпуска

материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов

других доплат, предусмотренных законами Украины

При этом Заключительные положения Закона «О государственном бюджете на 2024 год» определяют, что надбавка за выслугу лет на государственной службе устанавливается на уровне 2% должностного оклада государственного служащего за каждый календарный год стажа государственной службы, но не более 30% должностного оклада.

Также Заключительные положения закона о госбюджете устанавливают, что нормы Закона «О государственной службе» применяются в части, «не противоречащей этому Закону».

Следовательно, с учетом изложенного, государственным служащим государственных органов, проведшим классификацию должностей государственной службы, надбавка за выслугу лет в 2024 году устанавливается на уровне 2% должностного оклада за каждый год стажа государственной службы и не может превышать 30% должностного оклада.

В связи с этим, отметили в НАДС, службы управления персоналом государственных органов, проведшие классификацию должностей, должны подготовить проект приказа об установлении надбавок за выслугу лет на государственной службе в процентном размере, перечисленном в соответствии с Заключительными положениями Закона «О государственном бюджете».

Вместе с тем в НАДС сообщили, что по результатам классификации должностей государственной службы «возможно уменьшение размера заработной платы».

В таком случае об изменении размера заработной платы необходимо уведомлять конкретного государственного служащего, которого эти изменения касаются.

В целом, при определении размера заработной платы (увеличении или уменьшении) в расчет включаются исключительно обязательные составляющие заработной платы (должностной оклад, надбавка за выслугу лет и надбавка за ранг) по состоянию на 2024 год.

В НАДС добавили, что разъяснения других министерств и центральных органов исполнительной власти по расчету заработной платы носят лишь информационный характер и не устанавливают правовых норм.

Об условиях оплаты труда государственных служащих государственных органов, не проведших классификацию должностей государственной службы

В НАГС отметили, что в случае если классификация должностей не была проведена государственным органом, то в расчете оплаты труда в 2024 году не применяются нормы Заключительных положений к Закону о «Государственном бюджете на 2024 год».

Оплата труда госслужащих указанных учреждений производится в соответствии с условиями, установленными на 2023 год, при этом стимулирующие выплаты могут быть начислены в предельном размере до 50% должностного оклада в месяц.

Следовательно, заработная государственного служащего в случае не проведения классификации должностей будет состоять из:

должностного оклада

надбавки за выслугу лет

надбавки за ранг государственного служащего

премии (в случае установления)

Согласно Закону «О государственной службе» надбавка за выслугу лет на государственной службе устанавливается на уровне 3% должностного оклада государственного служащего за каждый календарный год стажа государственной службы, но не более 50% должностного оклада.

Подробно с разъяснениями НАДС об оплате труда государственных служащих при условии, как классификации должностей, так и невыполнении условия о классификации должностей, можно ознакомиться ниже.

Напомним, что как сообщала «Судебно-юридическая газета», требования о необходимости проведения классификации должностей государственной службы не распространялись на Аппарат Верховной Рады Украины, НАПК, НАБУ, ГБР, Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), АМКУ, Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.