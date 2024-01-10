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  1. В Украине

Плательщики при необходимости могут подать копию налоговой декларации в ГНС: как это сделать

23:21, 10 января 2024
Представление документов в электронном виде осуществляется программным обеспечением, которое использует плательщик.
Плательщики при необходимости могут подать копию налоговой декларации в ГНС: как это сделать
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Государственная налоговая служба в Днепропетровской области разъяснила, как при необходимости можно подать копию налоговой декларации в ГНС.

Так, электронный документооборот между налогоплательщиком и контролирующим органом осуществляется в соответствии с НКУ, законами Украины от 22.05.2003 №851-IV «Об электронных документах и электронном документообороте» с изменениями и дополнениями и от 05.10.2017 №2155-VIII «Об электронных доверительных услуги» без заключения соответствующего договора (абзац первый п. 42.6 НКУ).

Порядок обмена электронными документами налогоплательщика и контролирующего органа утверждается центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику (абзац десятый п. 42.6 НКУ).

Пунктом 2 разд. ІІ Порядка обмена электронными документами с контролирующими органами, утвержденного приказом Минфина от 06.06.2017 №557 с изменениями и дополнениями (далее – Порядок №557) определено, что автор электронного документа создает электронные документы в сроки и в соответствии с порядком, определенным законодательством для соответствующих документов в электронной и бумажной форме, с указанием всех обязательных реквизитов и с использованием средства квалифицированной электронной подписи и печати (при наличии), руководствуясь Порядком №557.

Электронные документы (в том числе копии налоговых деклараций) принимаются в формате (стандарте) электронного документа отчетности субъектов хозяйствования, утвержденном приказом Министерства доходов и сборов Украины от 29.11.2013 №729, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 06.02.2014 №24 25020.

Если в соответствии с нормами НКУ налогоплательщик должен подать налоговую декларацию в один контролирующий орган и копию этой декларации в другой контролирующий орган, представление таких документов в электронном виде осуществляется программным обеспечением, которое использует плательщик. Копия налоговой декларации в электронном виде формируется согласно требованиям п. 4 Формата. Также в налоговой декларации, которая направляется как копия, должна быть заполнена отметка о подаче копии, если форма налоговой декларации предусматривает возможность указания такой отметки.

Перед формированием и отправкой копии налоговой декларации необходимо осуществить отправку в контролирующий орган оригинала налоговой декларации.

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