Рада приняла за основу законопроект о стабилизации расчетов на рынке электрической энергии

Законопроект предлагает установить особенности налогообложения, которые направлены на погашение задолженности на Оптовом рынке электрической энергии.

Фото: expert.in.ua

В среду, 10 января, Верховная Рада Украины приняла за основу проект Закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по стабилизации расчетов на рынке электрической энергии (№5399). Об этом сообщил официальный сайт парламента.

Законопроектом предлагается установить особенности налогообложения, которые направлены на погашение задолженности на Оптовом рынке электрической энергии Украины, в порядке и на условиях определенных Законом Украины «О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшихся на оптовом рынке электрической энергии», поскольку ряд положений законопроекта уже реализованные в Налоговом кодексе, то указанный законопроект требует тщательной доработки до второго чтения, отмечают в парламенте.

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