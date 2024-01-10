Рада прийняла за основу законопроект щодо стабілізації розрахунків на ринку електричної енергії

Законопроектом пропонується встановити особливості оподаткування, які спрямовані на погашення заборгованості на Оптовому ринку електричної енергії.

Фото: expert.in.ua

У середу, 10 січня, Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стабілізації розрахунків на ринку електричної енергії (реєстр. №5399). Про це повідомив офіційний сайт парламенту.

Законопроектом пропонується встановити особливості оподаткування, які спрямовані на погашення заборгованості на Оптовому ринку електричної енергії України, в порядку та на умовах визначених Законом України «Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилися на оптовому ринку електричної енергії», оскільки ряд положень законопроекту, вже реалізовані в Податковому кодексі, то зазначений законопроект потребує ретельного доопрацювання до другого читання, зазначають у парламенті.

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