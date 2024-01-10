У Фінляндії заборонили продавати росіянам нерухомість на сході країни

Уряд не схвалив три угоди з нерухомістю в східній частині Фінляндії.

Уряд Фінляндії не схвалив три угоди з нерухомістю в східній частині країни. Два рішення стосуються об'єкта нерухомості в Соткамо, і одне в Іломантсі. Про це повідомляє Iltalehti.

За даними Міноборони, покупцем в угоді з нерухомістю могла б стати компанія, яка частково належить рф. Зазначається, що продаж майна міг би ускладнити національну безпеку і ускладнити організацію національної оборони.

Відомство пояснює два негативних рішення щодо угод з нерухомістю тим, що заявник не надав відомству необхідної інформації в процесі отримання дозволу.

Під час угод з нерухомістю в Соткамо нерухомість продавалася двічі між різними компаніями одного і того ж власника. Компанії, про які йдеться, належать фонду, зареєстрованому у Великій Британії, другою відповідальною особою якого є особа з країн, що не входять до ЄС.

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