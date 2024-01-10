В Финляндии запретили продавать россиянам недвижимость на востоке страны

Правительство не одобрило три соглашения с недвижимостью в восточной части Финляндии.

Правительство Финляндии не одобрило три соглашения с недвижимостью в восточной части страны. Два решения касаются объекта недвижимости в Соткамо, и одно в Иломантсе. Об этом сообщает Iltalehti.

По данным Минобороны, покупателем в сделке с недвижимостью могла бы стать компания, частично принадлежащая рф. Отмечается, что продажа имущества могла бы усложнить национальную безопасность и усложнить организацию национальной обороны.

Ведомство объясняет два негативных решения по сделкам с недвижимостью тем, что заявитель не предоставил ведомству необходимой информации в процессе получения разрешения.

Во время сделок с недвижимостью в Соткамо недвижимость продавалась дважды между разными компаниями одного и того же владельца. Компании, о которых идет речь, принадлежат фонду, зарегистрированному в Великобритании, вторым ответственным лицом которого является лицо из стран, не входящих в ЕС.

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