Суды смогут штрафовать должников на сумму от 60,5 тысячи грн за неисполнение судебного решения

Судам расширят возможности обеспечивать исполнение судебных решений по гражданским и хозяйственным делам, в частности путем применения штрафов от 60 560 грн до 121 120 грн.

В статью 148 Гражданского процессуального кодекса введут новую норму, согласно которой во время осуществления судебного контроля за исполнением судебного решения суд может взыскать в доход государственного бюджета с ответчика, должника или руководителя должника (если должник является юридическим лицом) штраф в размере от 20 до 40 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Следовательно, штраф будет составлять от 60 560 грн до 121 120 грн. Соответствующий законопроект 9462 по усовершенствованию положений о судебном контроле парламент готовится принять за основу.

Также предполагается, что неисполнение должником решения суда об обязательстве совершить определенные действия в отношении имущества взыскателя или имущества, присужденного в пользу взыскателя, в течение 2 месяцев со дня вынесения постановления об открытии исполнительного производства является самостоятельным основанием для изменения способа и порядка исполнения такого судебного решения взыскание с должника суммы стоимости соответствующего имущества (кроме случаев, когда взыскатель препятствует производству исполнительных действий, стоимость имущества невозможно определить или имущество в соответствии с законом не может оцениваться). Стоимость имущества определяется в соответствии с требованиями Закона «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине».

Судебный контроль за исполнением судебных решений по гражданским делам осуществляет суд, принявший судебное решение.

Суд, принявший судебное решение, по письменному заявлению взыскателя может обязать должника подать в установленный судом срок отчет об исполнении судебного решения в следующих категориях гражданских дел:

1) возникающие из трудовых правоотношений;

2) возникающие из семейных правоотношений;

3) о возмещении вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью физического лица, или вреда, причиненного в результате совершения уголовного правонарушения;

4) о возмещении вреда, причиненного лицу незаконными решениями, действиями или бездействием органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование, прокуратуры или суда;

5) о возмещении морального вреда;

6) по защите прав потребителей;

7) по защите чести, достоинства и деловой репутации;

8) по другим делам неимущественного характера.

Взыскатель может обратиться в суд с заявлением в случае неисполнения должником судебного решения и при открытии исполнительного производства. Если судебное решение вступило в законную силу отсутствие материалов судебного дела в связи с их истребованием не препятствует рассмотрению заявления, кроме случая приостановления исполнения судебного решения судом кассационной инстанции или остановки исполнительного производства.

По заявлению взыскателя суд обязывает должника подать в установленный судом срок отчет о выполнении решения суда независимо от категории гражданского дела, если должник является органом государственной власти, органом местного самоуправления, субъектом государственного или коммунального секторов экономики.

По письменному заявлению истца, суд может решить вопрос об обязательстве ответчика (должника), подать в установленный судом срок отчет о выполнении решения суда при его принятии, независимо от того вступило ли оно в законную силу. Такое заявление может быть подано истцом не позднее завершения судебных дебатов, а если дело рассматривается в порядке упрощенного искового производства – не позднее тридцати дней со дня открытия производства по делу.

По результатам рассмотрения отчета должника суд своим определением принимает или отказывает в принятии отчета. Постановление суда по результатам рассмотрения отчета должника является окончательным и обжалованию не подлежит.

Суд отказывает в принятии отчета если должником не приведены обоснованные обстоятельства, затрудняющие исполнение судебного решения, или меры, принимаемые должником для исполнения судебного решения по убеждению суда, недостаточны для его своевременного и полного исполнения.

В случае отказа в принятии отчета, суд одновременно может:

установить новый срок для подачи отчета;

применить к должнику штраф;

рассмотреть вопрос об изменении способа и порядка исполнения судебного решения.

Если должник является юридическим лицом и суд обязал подать отчет об исполнении судебного решения лично руководителю должника, штраф применяется к такому руководителю.

В случае непредставления отчета в срок, установленный судом, или в случае представления отчета с нарушением такого срока и при отсутствии уважительных причин, которые сделали невозможным его своевременное представление, суд устанавливает новый срок для представления отчета, а также применяет к такому должнику штраф.

Стороны исполнительного производства имеют право обратиться в суд с жалобой, если считают, что решением, действием или бездействием государственного исполнителя или иного должностного лица органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя при исполнении судебного решения нарушены их права или свободы.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.