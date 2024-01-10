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  1. В Україні

Платники за потреби можуть подати копію податкової декларації до ДПС: як це зробити

23:21, 10 січня 2024
Подання документів в електронному вигляді здійснюється програмним забезпеченням, яке використовує платник.
Платники за потреби можуть подати копію податкової декларації до ДПС: як це зробити
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Державна податкова служба у Дніпропетровській області роз’яснила, як за потреби можна подати копію податкової декларації до ДПС.

Так, електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом здійснюється відповідно до ПКУ, законів України від 22.05.2003 №851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та доповненнями та від 05.10.2017 №2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» без укладення відповідного договору (абзац перший п. 42.6 ПКУ).

Порядок обміну електронними документами платника податків та контролюючого органу затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (абзац десятий п. 42.6 ПКУ).

Пунктом 2 розд. ІІ Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Мінфіну від 06.06.2017 №557 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок №557) визначено, що автор електронного документа створює електронні документи у строки та відповідно до порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в електронній та паперовій формі, із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів та з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису та печатки (за наявності), керуючись Порядком №557.

Електронні документи (у тому числі копії податкових декларацій) приймаються у форматі (стандарті) електронного документа звітності суб’єктів господарювання, затвердженому наказом Міністерства доходів і зборів України від 29.11.2013 №729, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.02.2014 за №243/25020.

Якщо відповідно до норм ПКУ платник податків повинен подати податкову декларацію до одного контролюючого органу та копію цієї декларації до іншого контролюючого органу, подання таких документів в електронному вигляді здійснюється програмним забезпеченням, яке використовує платник. Копія податкової декларації в електронному вигляді формується згідно з вимогами п. 4 Формату. Також у податковій декларації, яка надсилається як копія, має бути заповнена позначка про подання копії, якщо форма податкової декларації передбачає можливість зазначення такої позначки.

До формування та надсилання копії податкової декларації необхідно здійснити надсилання до контролюючого органу оригіналу податкової декларації.

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