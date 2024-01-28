У Білому домі підтвердили зустріч Байдена і Шольца в лютому

Канцлер ФРН Олаф Шольц 9 лютого відвідає США.

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Канцлер Федеративної Республіки Німеччини Олаф Шольц 9 лютого відвідає Сполучені Штати Америки, де зустрінеться з президентом країни Джо Байденом. На порядку денному – підтримка України та координація дій напередодні саміту НАТО.

Цю інформацію підтвердила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Згідно з повідомленням, Байден і Шольц «підтвердять свою рішучу підтримку захисту Україною своєї землі та її народу від загарбницької війни росії».

Також лідери обговорять зусилля щодо запобігання подальшій ескалації на Близькому Сході, непохитну підтримку права Ізраїлю на самооборону, а також необхідність збільшення життєво важливої допомоги та захисту цивільних у секторі Гази.

«Президент Байден і канцлер Шольц також координуватимуть свої дії напередодні саміту НАТО у Вашингтоні», – додала Жан-П’єр.

Як ми писали, Комітет Сенату США підтримав законопроєкт щодо конфіскації російських активів.

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