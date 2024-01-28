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Домашнє насильство, примушування до вступу в статевий зв’язок і до аборту виключать з переліку статей, провадження за якими може відбуватися у формі приватного обвинувачення

Народні депутати пропонують виключити з переліку статей Кримінального кодексу, провадження за якими відбувається у формі приватного обвинувачення, статті про домашнє насильство, примушування до аборту, примушування до шлюбу, зґвалтування без обтяжуючих обставин, сексуальне насильство і примушування до вступу в статевий зв’язок.

Державна реєстрація прав не є підставою набуття права власності, а є лише засвідченням державою вже набутого особою права власності, - Верховний Суд

При дослідженні судом обставин існування в особи права власності, необхідним є перш за все встановлення підстави, на якій особа набула таке право, оскільки сама по собі державна реєстрація прав не є підставою виникнення права власності, підкреслив Верховний Суд.

Чи може спадкоємець отримати пенсію, яку відсудив, але не встиг отримати за судовим рішенням його померлий родич-пенсіонер – позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловив позицію стосовно неможливості спадкоємця ініціювати в суді питання заміни сторони виконавчого провадження щодо рішення у пенсійних спорах.

Суддя отримав адвокатське свідоцтво, а після цього отримав дисциплінарну справу

Суддю з Полтавщини звинувачують у порушенні вимог щодо несумісності.

Учасник справи може оскаржити в апеляційному порядку ухвалу суду про відмову поновити пропущений строк для пред’явлення виконавчого документа до виконання, - ВС

Верховний Суд відповів, чи може учасник справи оскаржити в апеляційному порядку окремо від рішення суду ухвалу суду першої інстанції про відмову поновити пропущений строк для пред’явлення виконавчого документа до виконання.

  1. В Україні

У Дії з'явилися чотири нові військові облігації

13:39, 28 січня 2024
Після закінчення терміну облігації на картку єПідтримка прийде сума вкладу та відсоток.
У Дії з'явилися чотири нові військові облігації
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У Дії запустили чотири нові військові облігації – Залізний Порт, Асканія-Нова, Джанкой та Керч.

«Скучили за цими місцями? Я також, тому запускаємо в Дії чотири нові облігації. ​​Купуйте їх, робіть внесок у перемогу, а потім отримуйте свої кошти назад з відсотками», - повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

За покупку облігацій не потрібно платити жодних комісій чи додаткових платежів.

Коли виплати та яка дохідність:

  • Залізний Порт: ставка від 16,25%, дата виплати — 05.06.2024
  • Асканія-Нова: ставка від 16,50%, дата виплати — 20.11.2024
  • Джанкой: ставка від 17,96%, дата виплати — 23.07.2025
  • Керч: ставка від 18,00%, дата виплати — 15.10.2025

Щоб придбати нову облігацію, потрібно виконати наступні дії: зайти у застосунок — натиснути Військові облігації — обрати облігацію — підписати та оплатити.

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