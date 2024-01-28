У Дії з'явилися чотири нові військові облігації

Після закінчення терміну облігації на картку єПідтримка прийде сума вкладу та відсоток.

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У Дії запустили чотири нові військові облігації – Залізний Порт, Асканія-Нова, Джанкой та Керч.

«Скучили за цими місцями? Я також, тому запускаємо в Дії чотири нові облігації. ​​Купуйте їх, робіть внесок у перемогу, а потім отримуйте свої кошти назад з відсотками», - повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

За покупку облігацій не потрібно платити жодних комісій чи додаткових платежів.

Коли виплати та яка дохідність:

Залізний Порт: ставка від 16,25%, дата виплати — 05.06.2024

Асканія-Нова: ставка від 16,50%, дата виплати — 20.11.2024

Джанкой: ставка від 17,96%, дата виплати — 23.07.2025

Керч: ставка від 18,00%, дата виплати — 15.10.2025

Щоб придбати нову облігацію, потрібно виконати наступні дії: зайти у застосунок — натиснути Військові облігації — обрати облігацію — підписати та оплатити.

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