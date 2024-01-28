Чи зараховують стаж за неповний місяць роботи: у Пенсійному фонді пояснили

У разі, якщо сплачена сума страхового внеску була менша за мінімальну, стаж відповідно зменшився, і для розрахунку пенсії його може не вистачати.

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Страховий стаж за неповний відпрацьований місяць може не зарахуватися для нарахування пенсії. Цього можна уникнути, якщо доплати до мінімального страхового внеску при потребі.

Про це повідомили у Головному управлінні ПФУ в Донецькій області.

Там зазначили, що згідно з чинним законодавством для нарахування розміру пенсії до страхового стажу включаються періоди, за які щомісяця сплачувалися внески в сумі не менше мінімального страхового внеску.

Однак у разі, якщо сплачена сума страхового внеску була менша за мінімальну, стаж відповідно зменшився, і для розрахунку пенсії його може не вистачати. Неповна сплата страхового внеску можлива у випадках, якщо людина працювала неповний робочий день, або була прийнята на роботу не з першого дня календарного місяця, або звільнена не останнім днем місяця тощо.

Оскільки страховий стаж обчислюється в місяцях, то при виявленні факту наявності неповних місяців страхового стажу законодавством передбачена можливість здійснення особою доплати до мінімального страхового внеску для зарахування їх як повних.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства» від 15.02.2022 № 2040-IX доплата розраховується виходячи з мінімальної заробітної плати на дату здійснення доплати.

У 2024 році мінімальний страховий внесок складає 1 562 грн — це 22 % від суми мінімальної заробітної плати — 7 100 грн.

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