Доставка посвідчення водія стала доступна для українців у ще п'яти країнах

Міжнародна доставка посвідчення водія доступна вже у 17 країнах.

Джерело фото: hsc.gov.ua

Українці у ще п'яти країнах можуть оформити доставку посвідчення водія. Усього послуга доступна у 17 країнах. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, послуга доставки посвідчення тепер доступна в Болгарії, Франції, Нідерландах, Туреччині та Австрії.

Ігор Клименко уточнив, що за майже 3 місяці від запровадження сервісу, було отримано близько 3 тисяч заявок на виготовлення водійських документів. Найбільший попит у Польщі.

Замовлення можна зробити в декілька кліків. Міжнародна доставка здійснюється у терміни близько 15 днів.

«Це одна з найпопулярніших сервісних послуг МВС за кордоном, тому ми постійно працюємо над розширенням списку країн, де вона буде доступною», - зазначив Міністр.

Як ми писали, у 2024 році водіям почнуть видавати посвідчення нового зразка: що відомо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.