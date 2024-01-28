Україна хоче провести спільний форум оборонних індустрій з країнами Балтії

Рустем Умєров під час зустрічі з міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом запропонував провести спільний оборонний форум України та держав Балтії.

Джерело фото: Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся із міністром закордонних справ Литви Ґабріелюсом Ландсберґісом під час його візиту до Києва та поінформував його про поточну ситуацію на фронті, висловив вдячність за непохитну підтримку України, а також запропонував провести спільний форум оборонних індустрій України та країн Балтії.

«До участі в форумі будуть запрошені представники урядів, військової індустрії, а також інвестори, яких маємо переконати, що це вдалі інвестиції, які матимуть високий рівень капіталізації», - сказав Умєров.

Ґабріелюс Ландсберґіс зазначив, що Литва зацікавлена у вивчені військового досвіду України у відсічі російської агресії, а також у поглибленні кооперації у сфері передових військовихтехнологій.

«Ми дуже цінуємо те, що перебуваючи у стані війни ви знаходите можливості ділитися з нами досвідом і пропонувати вашу допомогу Литві. Ми продовжимо тренувати ваших солдатів, але ми своєю чергою потребуємо навчання наших генералів», - відмітив Ґабріелюс Ландсберґіс.

Джерело фото: Міноборони

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