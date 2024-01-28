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  1. В Україні

Розкрадання майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів – серед підозрюваних посадовці Міноборони

08:03, 28 січня 2024
Йдеться про майже 1,5 млрд грн, виділених на придбання 100 тисяч мінометних пострілів для ЗСУ.
Розкрадання майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів – серед підозрюваних посадовці Міноборони
Джерело фото: СБУ
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Служба безпеки України повідомила, що за сприяння Міністерства оборони викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів. За даними слідства, до оборудки причетні колишні та діючі високопосадовці Міноборони та очільники афілійованих компаній.

Йдеться про майже 1,5 млрд грн, виділених на придбання 100 тисяч мінометних пострілів для ЗСУ.

За матеріалами СБУ 5 фігурантам провадження повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою).

Зокрема, підозру отримали: колишній та нинішній керівники Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії «Львівський арсенал», а також представник іноземної комерційної структури.

За даними слідства, у серпні 2022 року чиновники уклали контракт на закупівлю оптової партії артснарядів з постачальником озброєнь «Львівський арсенал».

Потім Міноборони перевело на рахунки підприємства всю суму, передбачену підписаним документом.

Після одержання коштів менеджмент компанії перерахував частину грошей на баланс іноземної комерційної структури, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну.

«Однак та не відправила жодного артснаряда до нашої держави, а отримані кошти вивела у тінь, перевівши їх на рахунки ще однієї афілійованої структури на Балканах», - пишуть у СБУ.

Решта суми від Міноборони залишилася на рахунках української компанії в одному зі столичних банків.

У результаті комплексних заходів співробітники СБУ задокументували схему розкрадання державних коштів та встановили всіх осіб, причетних до оборудки.

Служба безпеки затримала одного із фігурантів на спробі виїхати за межі України, тож наразі він перебуває під вартою. Питання щодо запобіжних заходів для інших фігурантів наразі вирішується.

Як зазначається, завдяки вжитим заходам кошти арештовані, вирішується питання щодо їхнього повернення до бюджету України.

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