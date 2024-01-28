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  1. В Украине

Хищение почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов – среди подозреваемых должностные лица Минобороны

08:03, 28 января 2024
Речь идет о почти 1,5 млрд грн, выделенных на приобретение 100 тысяч минометных выстрелов для ВСУ.
Хищение почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов – среди подозреваемых должностные лица Минобороны
Источник фото: СБУ
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Служба безопасности Украины сообщила, что при содействии Министерства обороны разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов. По данным следствия, к сделке причастны бывшие и действующие высокопоставленные должностные лица Минобороны и руководители аффилированных компаний.

Речь идет о почти 1,5 млрд грн, выделенных на приобретение 100 тысяч минометных выстрелов для ВСУ.

По материалам СБУ 5 фигурантам производства сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой).

В частности, подозрение получили бывший и нынешний руководители Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны, руководитель и коммерческий директор компании «Львовский арсенал», а также представитель иностранной коммерческой структуры.

По данным следствия, в августе 2022 года чиновники заключили контракт на закупку оптовой партии артснарядов с поставщиком вооружений «Львовский арсенал».

Затем Минобороны перевело на счета предприятия всю сумму, предусмотренную подписанным документом.

После получения средств менеджмент компании перечислил часть денег на баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить заказанные боеприпасы в Украину.

«Однако она не отправила ни одного артснаряда в наше государство, а полученные средства вывела в тень, переведя их на счета еще одной аффилированной структуры на Балканах», - пишут в СБУ.

Оставшаяся сумма от Минобороны осталась на счетах украинской компании в одном из столичных банков.

В результате комплексных мероприятий сотрудники СБУ задокументировали схему хищения государственных средств и установили всех лиц, причастных к сделке.

Служба безопасности задержала одного из фигурантов на попытке выехать за пределы Украины, поэтому в настоящее время он находится под стражей. Вопрос о мерах предосторожности для других фигурантов сейчас решается.

Как отмечается, благодаря принятым мерам средства арестованы, решается вопрос относительно их возвращения в бюджет Украины.

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