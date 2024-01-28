В 2023 году украинцы завезли более 28 тысяч подержанных легковушек из США: ТОП-5 моделей

Средний возраст завезенных автомобилей составляет 6 лет.

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В течение прошлого года украинцы приобрели почти 28,6 тыс. подержанных легковушек из США, что составляет 13,3% от всех, впервые зарегистрированных в 2023 году подержанных авто. Об этом сообщили в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».

Так, по информации аналитиков, средний возраст автомобилей составляет 6 лет.

Наибольшая доля из этого количества (47%) принадлежит машинам с бензиновыми двигателями. Треть – это электромобили. По 7% пришлось на дизельные и гибридные авто, а автомобилям с ГБО принадлежит 6%.

В ТОП-5 подержанных авто, произведенных в США, попали:

TESLA Model 3 – 3187 ед;

TESLA Model Y – 1807 ед;

FORD Escape – 1729 ед.;

JEEP Cherokee – 1614 ед.;

VOLKSWAGEN Passat – 1573 ед.

Также мы писали, что в 2023 году впервые в истории электромобиль возглавил рейтинг самых популярных новых авто в Европе.

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