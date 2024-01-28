В 2023 году украинцы завезли более 28 тысяч подержанных легковушек из США: ТОП-5 моделей

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Подписание судьей полного текста приговора электронной подписью не в совещательной комнате не свидетельствует о нарушении ее тайны, — Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что электронный экземпляр судебного решения производится и подписывается не непосредственно судьей в совещательной комнате.

Объединенная палата КГС определила, к какой юрисдикции относятся дела об обжаловании регистрационных действий по сделке, заключенной на обеспечение основного обязательства между юрлицами

Спор по этому делу касался отмены решений государственного регистратора о прекращении договора ипотеки, заключенного для обеспечения выполнения условий кредитного договора, сторонами которого являются юридические лица, то есть касалось правоотношений, производных от кредитных правоотношений субъектов хозяйствования.

Домашнее насилие, принуждение к вступлению в половую связь и аборту исключат из перечня статей, производство по которым может происходить в форме частного обвинения

Народные депутаты предлагают исключить из перечня статей Уголовного кодекса, производство по которым происходит в форме частного обвинения, статьи о домашнем насилии, принуждении к аборту, принуждении к браку, изнасиловании без отягчающих обстоятельств, сексуальном насилии и принуждении к вступлению в половую связь.

Государственная регистрация прав не является основанием обретения права собственности, а является лишь подтверждением государством уже обретенного лицом права собственности, - Верховный Суд

При исследовании судом обстоятельств существования у лица права собственности необходимо прежде всего установить основание, на котором лицо приобрело такое право, поскольку сама по себе государственная регистрация прав не является основанием возникновения права собственности, подчеркнул Верховный Суд.

Может ли наследник получить пенсию, которую отсудил, но не успел получить по судебному решению его умерший родственник-пенсионер – позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказал позицию относительно невозможности наследника инициировать в суде вопрос замены стороны исполнительного производства по решению в пенсионном споре.

  1. Авто

В 2023 году украинцы завезли более 28 тысяч подержанных легковушек из США: ТОП-5 моделей

15:19, 28 января 2024
Средний возраст завезенных автомобилей составляет 6 лет.
В 2023 году украинцы завезли более 28 тысяч подержанных легковушек из США: ТОП-5 моделей
Источник фото: Skyler Smith / Unsplash
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В течение прошлого года украинцы приобрели почти 28,6 тыс. подержанных легковушек из США, что составляет 13,3% от всех, впервые зарегистрированных в 2023 году подержанных авто. Об этом сообщили в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».

Так, по информации аналитиков, средний возраст автомобилей составляет 6 лет.

Наибольшая доля из этого количества (47%) принадлежит машинам с бензиновыми двигателями. Треть – это электромобили. По 7% пришлось на дизельные и гибридные авто, а автомобилям с ГБО принадлежит 6%.

В ТОП-5 подержанных авто, произведенных в США, попали:

  • TESLA Model 3 – 3187 ед;
  • TESLA Model Y – 1807 ед;
  • FORD Escape – 1729 ед.;
  • JEEP Cherokee – 1614 ед.;
  • VOLKSWAGEN Passat – 1573 ед.

Также мы писали, что в 2023 году впервые в истории электромобиль возглавил рейтинг самых популярных новых авто в Европе.

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