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  1. В Украине

В МОН назвали даты и перечень предметов НМТ для поступающих

14:35, 28 января 2024
Поступающие будут проходить тест в течение одного дня в два этапа, каждый из которых будет длиться по два часа.
В МОН назвали даты и перечень предметов НМТ для поступающих
Источник фото: Jonathan Kemper / Unsplash
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Министерство образования и науки Украины утвердило, что в этом году национальный мультипредметный тест будет проведен с 14 мая по 19 июля. Поступающие будут сдавать экзамен по четырем предметам, три из которых определены (украинский язык, математика, история Украины) и один — на выбор.

Выбрать можно будет с таких предметов:

  • украинская литература
  • английский язык
  • испанский язык
  • немецкий язык
  • французский язык
  • биология
  • география
  • физика
  • химия

Поступающие будут проходить тест в течение одного дня в два этапа, каждый из которых будет длиться по два часа. На первом этапе участников будут тестировать по украинскому языку и математике, на втором – по истории Украины и выборочному предмету. Между этапами предусмотрен перерыв 20 минут.

Также мы писали, что Украинский центр оценивания качества образования утвердил общие характеристики предметных тестов основного и дополнительного блоков национального мультипредметного теста 2024 года и схемы начисления баллов за выполнение их заданий.

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