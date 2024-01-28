В МОН назвали даты и перечень предметов НМТ для поступающих

Поступающие будут проходить тест в течение одного дня в два этапа, каждый из которых будет длиться по два часа.

Источник фото: Jonathan Kemper / Unsplash

Министерство образования и науки Украины утвердило, что в этом году национальный мультипредметный тест будет проведен с 14 мая по 19 июля. Поступающие будут сдавать экзамен по четырем предметам, три из которых определены (украинский язык, математика, история Украины) и один — на выбор.

Выбрать можно будет с таких предметов:

украинская литература

английский язык

испанский язык

немецкий язык

французский язык

биология

география

физика

химия

Поступающие будут проходить тест в течение одного дня в два этапа, каждый из которых будет длиться по два часа. На первом этапе участников будут тестировать по украинскому языку и математике, на втором – по истории Украины и выборочному предмету. Между этапами предусмотрен перерыв 20 минут.

Также мы писали, что Украинский центр оценивания качества образования утвердил общие характеристики предметных тестов основного и дополнительного блоков национального мультипредметного теста 2024 года и схемы начисления баллов за выполнение их заданий.

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