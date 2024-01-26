В Украине утвердили общие характеристики тестов, которые будут на НМТ-2024

Определено количество и формы тестовых заданий по каждому предмету и время на их выполнение.

Украинский центр оценивания качества образования утвердил общие характеристики предметных тестов основного и дополнительного блоков национального мультипредметного теста 2024 года и схемы начисления баллов за выполнение их задач.

Об этом сообщили в УЦОКО.

Кроме того, определено количество и формы тестовых заданий по каждому предмету и время на их выполнение.

Так, тесты по украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, биологии, химии и географии будут содержать по 30 заданий, по математике и физике – 22 и 20 соответственно, а по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому, французскому) – по 32.

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