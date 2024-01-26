В Україні затвердили загальні характеристики тестів, які будуть на НМТ-2024

Визначено кількість і форми тестових завдань із кожного предмета та час на їхнього виконання.

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Український центр оцінювання якості освіти затвердив загальні характеристики предметних тестів основного й додаткового блоків національного мультипредметного тесту 2024 року та схеми нарахування балів за виконання їхніх завдань.

Про це повідомили в УЦОЯО.

Крім того, визначено кількість і форми тестових завдань із кожного предмета та час на їхнього виконання.

Так, тести з української мови, української літератури, історії України, біології, хімії та географії міститимуть по 30 завдань, із математики й фізики – 22 і 20 відповідно, а з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької, французької) – по 32.

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