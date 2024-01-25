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Ольга Стефанішина спростувала інформацію про роботу з Євросоюзом над поверненням українських біженців

17:47, 25 січня 2024
В громадян України повинна залишатися можливість потрапити під тимчасовий захист за будь-яких умов і навіть у випадку припинення війни.
Ольга Стефанішина спростувала інформацію про роботу з Євросоюзом над поверненням українських біженців
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Україна не працює з Євросоюзом над поверненням українців, які перебувають у Євросоюзі за механізмом тимчасового захисту. Про це заявила віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Інтерфакс-Україна.

Як відомо, протягом 25—26 січня міністри міграції ЄС проводять неформальну зустріч щодо міграції, ШІ та реагування на повʼязану з наркотиками організовану злочинність. На зустрічі, зокрема, обговорюють нову систему захисту для чотирьох мільйонів українців у Європі.

На фоні цього видання Politico з посиланням на двох дипломатів ЄС зазначило, що Україна нібито просить посприяти поверненню своїх громадян додому, аби зміцнити економіку. Станом на листопад 2023 року 4,2 мільйона українців скористалися директивою про тимчасовий захист — вона діє до березня 2025-го.

«Однозначно, не є прямою позиція України про те, що українці мають повертатися назад, і тому має скорочуватися будь-яка їм допомога [ЄС]. Цього абсолютно немає», — заявила Стефанішина.

За словами віцепремʼєр-міністра, в громадян України повинна залишатися можливість потрапити під тимчасовий захист за будь-яких умов і навіть у випадку припинення війни.

«Інше питання — це фінансові виплати. На жаль, війна триває. Ми маємо визначатися щодо соціальних гарантій, які мають громадяни в кожній країні. Але це не радикальна комунікація, не негативна. Цей діалог [України та ЄС] триває», — долала вона.

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