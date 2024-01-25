У Кривому Розі рятують кажанів, яких замурували монтажною піною під час заміни вікна

Ссавців, які занесені до Червоної книги України, намагаються врятувати від застиглої піни.

Джерело фото: twitter.com/bats_ukraine

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В одній з багатоповерхівок Кривого Рогу невідомі замурували монтажною піною у віконну раму живих кажанів.

Про це повідомили у Центрі реабілітації рукокрилих.

«Мешканці буди шоковані побачивши це і знайшли наш номер, попросили допомогти врятувати тварин!», - сказано у повідомленні.

Волонтерам та небайдужим людям вдалося дістати кажанів з пастки. Щоб дістати рукокрилих, потрібно було ножем розколупували піну.

Зараз ссавців, які занесені до Червоної книги України, намагаються врятувати від застиглої піни.

Біда не приходить одна. Цього разу Кривий Ріг. Кажанів замурували піною під час заміни вікна в під'їзді.



Мешканці буди шоковані побачивши це і знайшли наш номер, попросили допомогти врятувати тварин! pic.twitter.com/DCQWCqC0LV — Bats Ukraine (@bats_ukraine) January 23, 2024

Наші волонтери і небайдужі люди врятували кажанів з пастки і зараз намагаються врятувати від застиглої піни. Прокоментуємо цю новину детальніше згодом, слідкуйте за оновленнями! pic.twitter.com/msWthuED3o — Bats Ukraine (@bats_ukraine) January 23, 2024

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