В Кривом Роге спасают летучих мышей, которых замуровали монтажной пеной во время замены окна

Млекопитающих, занесенных в Красную книгу Украины, пытаются спасти от застывшей пены.

Источник фото: twitter.com/bats_ukraine

В одной из многоэтажек Кривого Рога неизвестные замуровали монтажной пеной в оконную раму живых летучих мышей.

Об этом сообщили в Центре реабилитации рукокрылых.

«Жители были шокированы при виде этого и нашли наш номер, попросили помочь спасти животных!», - сказано в сообщении.

Волонтерам и неравнодушным людям удалось достать летучих мышей из ловушки. Чтобы достать рукокрылых, нужно было ножом расковыривать пену.

Сейчас млекопитающих, занесенных в Красную книгу Украины, пытаются спасти от застывшей пены.

Біда не приходить одна. Цього разу Кривий Ріг. Кажанів замурували піною під час заміни вікна в під'їзді.



Мешканці буди шоковані побачивши це і знайшли наш номер, попросили допомогти врятувати тварин! pic.twitter.com/DCQWCqC0LV — Bats Ukraine (@bats_ukraine) January 23, 2024

Наші волонтери і небайдужі люди врятували кажанів з пастки і зараз намагаються врятувати від застиглої піни. Прокоментуємо цю новину детальніше згодом, слідкуйте за оновленнями! pic.twitter.com/msWthuED3o — Bats Ukraine (@bats_ukraine) January 23, 2024

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