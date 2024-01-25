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  1. В Украине

В Кривом Роге спасают летучих мышей, которых замуровали монтажной пеной во время замены окна

23:39, 25 января 2024
Млекопитающих, занесенных в Красную книгу Украины, пытаются спасти от застывшей пены.
В Кривом Роге спасают летучих мышей, которых замуровали монтажной пеной во время замены окна
Источник фото: twitter.com/bats_ukraine
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В одной из многоэтажек Кривого Рога неизвестные замуровали монтажной пеной в оконную раму живых летучих мышей.

Об этом сообщили в Центре реабилитации рукокрылых.

«Жители были шокированы при виде этого и нашли наш номер, попросили помочь спасти животных!», - сказано в сообщении.

Волонтерам и неравнодушным людям удалось достать летучих мышей из ловушки. Чтобы достать рукокрылых, нужно было ножом расковыривать пену.

Сейчас млекопитающих, занесенных в Красную книгу Украины, пытаются спасти от застывшей пены.

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