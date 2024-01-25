Суд наказал мужчину, который переправлял уклонистов за границу

За денежное вознаграждение злоумышленник должен был перевести мужчину из Украины в Словакию.

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что 7 лет лишения свободы получил переправщик уклонистов за границу. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в июле прошлого года нарушителя задержали «на горячем» при получении от «клиента» 500 долларов США. За денежное вознаграждение он должен был перевести мужчину из Украины в Словакию.

За совершение уголовного преступления Ужгородский горрайонный суд отправил переправщика на 7 лет в тюрьму с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье владелец транспортных компаний организовал схему выезда уклонистов за границу.

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