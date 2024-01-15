На Закарпатье владелец транспортных компаний организовал схему выезда уклонистов за границу

Транспортные компании злоумышленника имитировали международные перевозки грузов.

Управление СБ Украины в Закарпатской области сообщило, что заблокировало схему незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Организатором нелегального «трафика» оказался житель Тячевского района – владелец нескольких транспортных компаний, имитировавших международные перевозки грузов.

«За деньги фигурант предлагал военнообязанным выехать из нашего государства на основании внесения в базу данных «Шлях» ложных сведений о том, что мужчины вроде бы перевозчики. Это было основанием для беспрепятственного пересечения госграницы в пунктах пропуска», - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта и его офисных помещениях. Среди прочего обнаружены наличные деньги в разной валюте на общую сумму более полумиллиона в гривневом эквиваленте.

Организатору схемы сообщено о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

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