Там говорят, что статья Bild о войне между НАТО и рі является лишь сценарием учений.

Издание Bild написало, что Бундесвер готовится к российской атаке на восточный фланг НАТО. Военный конфликт чкобы может произойти уже в феврале этого года.

Директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс заявил, что материал Bild о том, что НАТО готовится к войне с рф– это обучающий сценарий, который всегда является вымышленной ситуацией.

Он направлен на то, чтобы проверить военные возможности в той или иной области, добавил Сартс.

"Сценарии ранее были полностью придуманы с несуществующими странами и географическими регионами. Сейчас уместнее использовать существующие страны и географические регионы", - прокомментировал Сартс в соцсети Х (твиттер).

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