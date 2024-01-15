В Киеве пройдут сельскохозяйственные ярмарки: даты и локации

В период с 16 по 21 января в Киеве будут проводиться продуктовые сельскохозяйственные ярмарки, несмотря на морозную погоду. Фермеры из разных районов столицы готовы встречать своих покупателей со свежей и высококачественной продукцией. Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.
В частности, 16 января (вторник) ярмарки будут проводиться в:
- Голосеевском районе - просп. Науки, 88;
- Дарницком районе - ул. Евгения Харченко, 41-47;
- Днепровском районе - ул. Ивана Микитенко, 21-27;
- Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение просп.Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта;
- Шевченковском районе - угол улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, площадь Галицкая, 2.
17 января (среда) в:
- Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул.Малокитаевской);
- Дарницком районе - ул. Анны Ахматовой, 31;
- Днепровском районе - просп. Соборности, 2-20;
- Печерском районе - ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);
- Подольском районе - просп. Правды, 5-11;
- Святошинском районе - ул. Подлесная, 8.
18 января (четверг) в:
- Голосеевском районе - ул. Юлии Здановской (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговская, 25/2-29;
- Дарницком районе - ул. Евгения Харченко, 41-47;
- Днепровском районе - просп. Воскресенский, 8-10;
- Печерском районе - ул. Генерала Алмазова, 6-8;
- Подольском районе - ул. Юрковская (в пределах улиц Межигорской и Туровской);
- Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение просп.Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта.
19 января (пятница) в:
- Голосеевском районе - просп. Голосеевский, 116, просп.
- Глушкова, 25-53;
- Деснянском районе - ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);
- Дарницком районе - ул. Анны Ахматовой, 31;
- Днепровском районе - ул. Гроденская, 1/35-17А, ул. Алматинская, 64-74;
- Печерском районе - пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова;
- Святошинском районе - ул. Подлесная, 8;
- Соломенском районе - ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской), ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Сергея Берегового);
- Шевченковском районе - угол улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера),
- Деревлянская, 16-20, ул. Рижская, 1, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, площадь Галицкая, 2.
20 января (суббота) в:
- Голосеевском районе - ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
- Дарницком районе - ул. Ревуцкого (вдоль дома № 27);
- Деснянском районе - ул. Кубанской Украины (в пределах ул. Космонавта Поповича и просп. Лесного), ул. Николая Закревского (в пределах просп. Красной Калины, 2-А и ул. Рональда Рейгана);
- Днепровском районе - ул. Всеволода Нестайко (рядом почтамта "Левобережный");
- Оболонском районе - ул. Петра Калнышевского, 1-5, ул. Иорданская, 1-9;
- Подольском районе - просп. Степана Бандеры (возле Куреневского парка);
- Святошинском районе - ул. Мирослава Поповича, 10;
- Соломенском районе - ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Михаила Донца и Академика Белецкого);
- Шевченковском районе - ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
21 января (воскресенье) в:
- Голосеевском районе - ул. Самойла Кошки (в пределах улиц Юлии Здановской и Василия Касияна);
- Дарницком районе - ул. Здолбуновская, 4;
- Днепровском районе - ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- Печерском районе - ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Дмитрия Дорошенко);
- Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.
Также можно посетить коммунальные рынки по адресам:
- КП "Бессарабский рынок" - Бессарабская площадь, 2;
- КП "Владимирский рынок" - ул. Антоновича, 115;
- КП "Житний рынок" - ул. Верхний Вал, 16.
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