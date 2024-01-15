В Киеве пройдут сельскохозяйственные ярмарки: даты и локации

С 16 по 21 января киевлян ждет продукция от фермеров из разных уголков Украины.

Источник фото: Kyiv Media

В период с 16 по 21 января в Киеве будут проводиться продуктовые сельскохозяйственные ярмарки, несмотря на морозную погоду. Фермеры из разных районов столицы готовы встречать своих покупателей со свежей и высококачественной продукцией. Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.

В частности, 16 января (вторник) ярмарки будут проводиться в:

- Голосеевском районе - просп. Науки, 88;

- Дарницком районе - ул. Евгения Харченко, 41-47;

- Днепровском районе - ул. Ивана Микитенко, 21-27;

- Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение просп.Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта;

- Шевченковском районе - угол улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, площадь Галицкая, 2.

17 января (среда) в:

- Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул.Малокитаевской);

- Дарницком районе - ул. Анны Ахматовой, 31;

- Днепровском районе - просп. Соборности, 2-20;

- Печерском районе - ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);

- Подольском районе - просп. Правды, 5-11;

- Святошинском районе - ул. Подлесная, 8.

18 января (четверг) в:

- Голосеевском районе - ул. Юлии Здановской (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговская, 25/2-29;

- Дарницком районе - ул. Евгения Харченко, 41-47;

- Днепровском районе - просп. Воскресенский, 8-10;

- Печерском районе - ул. Генерала Алмазова, 6-8;

- Подольском районе - ул. Юрковская (в пределах улиц Межигорской и Туровской);

- Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение просп.Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта.

19 января (пятница) в:

- Голосеевском районе - просп. Голосеевский, 116, просп.

- Глушкова, 25-53;

- Деснянском районе - ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);

- Дарницком районе - ул. Анны Ахматовой, 31;

- Днепровском районе - ул. Гроденская, 1/35-17А, ул. Алматинская, 64-74;

- Печерском районе - пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова;

- Святошинском районе - ул. Подлесная, 8;

- Соломенском районе - ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской), ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Сергея Берегового);

- Шевченковском районе - угол улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера),

- Деревлянская, 16-20, ул. Рижская, 1, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, площадь Галицкая, 2.

20 января (суббота) в:

- Голосеевском районе - ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

- Дарницком районе - ул. Ревуцкого (вдоль дома № 27);

- Деснянском районе - ул. Кубанской Украины (в пределах ул. Космонавта Поповича и просп. Лесного), ул. Николая Закревского (в пределах просп. Красной Калины, 2-А и ул. Рональда Рейгана);

- Днепровском районе - ул. Всеволода Нестайко (рядом почтамта "Левобережный");

- Оболонском районе - ул. Петра Калнышевского, 1-5, ул. Иорданская, 1-9;

- Подольском районе - просп. Степана Бандеры (возле Куреневского парка);

- Святошинском районе - ул. Мирослава Поповича, 10;

- Соломенском районе - ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Михаила Донца и Академика Белецкого);

- Шевченковском районе - ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

21 января (воскресенье) в:

- Голосеевском районе - ул. Самойла Кошки (в пределах улиц Юлии Здановской и Василия Касияна);

- Дарницком районе - ул. Здолбуновская, 4;

- Днепровском районе - ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

- Печерском районе - ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Дмитрия Дорошенко);

- Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.

Также можно посетить коммунальные рынки по адресам:

- КП "Бессарабский рынок" - Бессарабская площадь, 2;

- КП "Владимирский рынок" - ул. Антоновича, 115;

- КП "Житний рынок" - ул. Верхний Вал, 16.

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