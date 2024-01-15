В Киевской области подрядчик украл деньги на ремонте укрытия

Подрядчика будут судить за завладение бюджетными средствами при ремонте укрытия в Вышгороде.

Фото: comments.ua

В Киевской области в суд направлен обвинительный акт в отношении директора общества по фактам завладения чужим имуществом и служебного подлога. Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

Расследованием установлено, что обвиняемый по результатам выполнения ремонта укрытия в одном из жилых домов в городе Вышгород отметил в отчетной документации завышенные цены на использованные материалы и выполненную работу.

В прокуратуру добавили, что подрядчик безосновательно получил из бюджета почти 100 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что предпринимателя подозревают в завладении почти 200 тысячами гривен во время восстановления гимназии в Бучанском районе.

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