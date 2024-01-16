В Одессе заключенный исправительной колонии через интернет продал людям 28 несуществующих елок

Злоумышленник заработал на доверчивых гражданах около 20 тысяч гривен.

В Одессе заключенного исправительной колонии разоблачили в мошенничестве. Он продавал несуществующие елки, сообщает пресс-служба полиции.

В канун новогодних праздников мужчина создал объявление о продаже искусственных елок по цене от 500 до 700 гривен. В течение недели на предложение продавца откликнулись 28 жителей Одессы.

Отмечается, что при общении с потенциальными покупателями, он сообщал им, что отправит заказ только после полной оплаты, а когда на его счет поступали деньги от доверчивых граждан – переставал выходить с ними на связь.

Таким образом, он обманул горожан на общую сумму почти 20 тысяч гривен.

Правоохранители установили личность мошенника и изъяли у него вещественные доказательства, в том числе мобильный телефон. Мужчине объявили подозрение в мошенничестве, совершенном повторно.

Кроме неотбытых 4 лет и 9 месяцев лишения свободы за предыдущие нарушения, ему грозит еще три дополнительных года.

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