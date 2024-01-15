Венесуэла отказалась от национальной криптовалюты El Petro: все монеты конвертируются в боливар

За счет El Petro страна планировала ликвидировать государственный долг, однако криптовалюта попала под санкции США.

Венесуэла отказалась от дальнейшего развития национальной цифровой валюты El Petro. Об этом сообщает журнал Barrons.

Теперь все криптомонеты автоматически конвертируются в местную валюту боливар.

Как известно, криптовалюта El Petro была запущена в феврале 2018 года, тогда она стоила $60 за единицу. В первый же день, согласно заявлению президента страны Николаса Мадуро, ему удалось привлечь инвестиций на сумму $735 млн.

За счет El Petro страна планировала ликвидировать государственный долг, выплатив иностранным инвесторам две трети долга по облигациям, которые нужно было погасить в 2018 году. Однако уже в марте венесуэльская криптовалюта подверглась санкциям США.

Венесуэла обязала ряд местных предприятий заключать сделки в El Petro. Несмотря на это, монета не пользовалась большим спросом, потому что розничные продавцы отказывались принимать ее как оплату. В 2021 году Международный аэропорт Майкетии имени Симона Боливара добавил возможность оплаты авиабилетов и других услуг с помощью El Petro, а также биткоина и DASH.

В 2021 году Мадуро распорядился перевести социальные выплаты в El Petro, чтобы оградить помощь от гиперинфляции.

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