Венесуэла отказалась от национальной криптовалюты El Petro: все монеты конвертируются в боливар

Венесуэла отказалась от дальнейшего развития национальной цифровой валюты El Petro. Об этом сообщает журнал Barrons.
Теперь все криптомонеты автоматически конвертируются в местную валюту боливар.
Как известно, криптовалюта El Petro была запущена в феврале 2018 года, тогда она стоила $60 за единицу. В первый же день, согласно заявлению президента страны Николаса Мадуро, ему удалось привлечь инвестиций на сумму $735 млн.
За счет El Petro страна планировала ликвидировать государственный долг, выплатив иностранным инвесторам две трети долга по облигациям, которые нужно было погасить в 2018 году. Однако уже в марте венесуэльская криптовалюта подверглась санкциям США.
Венесуэла обязала ряд местных предприятий заключать сделки в El Petro. Несмотря на это, монета не пользовалась большим спросом, потому что розничные продавцы отказывались принимать ее как оплату. В 2021 году Международный аэропорт Майкетии имени Симона Боливара добавил возможность оплаты авиабилетов и других услуг с помощью El Petro, а также биткоина и DASH.
В 2021 году Мадуро распорядился перевести социальные выплаты в El Petro, чтобы оградить помощь от гиперинфляции.
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