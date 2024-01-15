Венесуела відмовилася від національної криптовалюти El Petro: всі монети конвертуються в болівар

За рахунок El Petro країна планувала ліквідувати державний борг, однак криптовалюта потрапила під санкції США.

Венесуела відмовилася від подальшого розвитку національної цифрової валюти El Petro. Про це повідомляє журнал Barrons.

Відтепер всі криптомонети автоматично конвертуються в місцеву валюту болівар.

Як відомо, криптовалюту El Petro запустили в лютому 2018 року, тоді вона коштувала $60 за одиницю. Першого ж дня, згідно з заявою президента країни Ніколаса Мадуро, їй вдалося залучити інвестицій на суму $735 млн.

За рахунок El Petro країна планувала ліквідувати державний борг, виплативши іноземним інвесторам дві третини боргу за облігаціями, які треба було погасити у 2018 році. Однак уже в березні венесуельська криптовалюта потрапила під санкції США.

Венесуела зобовʼязала низку місцевих підприємств укладати угоди в El Petro. Попри це, монета не користувалася значним попитом, бо роздрібні продавці відмовлялися приймати її як оплату. Водночас у 2021 році Міжнародний аеропорт Майкетії імені Симона Болівара додав можливість оплати авіаквитків та інших послуг за допомогою El Petro, а також біткоїну та DASH.

У 2021 році Мадуро розпорядився перевести соціальні виплати в El Petro, щоб захистити допомогу від гіперінфляції.

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