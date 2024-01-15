Венесуела відмовилася від національної криптовалюти El Petro: всі монети конвертуються в болівар

Венесуела відмовилася від подальшого розвитку національної цифрової валюти El Petro. Про це повідомляє журнал Barrons.
Відтепер всі криптомонети автоматично конвертуються в місцеву валюту болівар.
Як відомо, криптовалюту El Petro запустили в лютому 2018 року, тоді вона коштувала $60 за одиницю. Першого ж дня, згідно з заявою президента країни Ніколаса Мадуро, їй вдалося залучити інвестицій на суму $735 млн.
За рахунок El Petro країна планувала ліквідувати державний борг, виплативши іноземним інвесторам дві третини боргу за облігаціями, які треба було погасити у 2018 році. Однак уже в березні венесуельська криптовалюта потрапила під санкції США.
Венесуела зобовʼязала низку місцевих підприємств укладати угоди в El Petro. Попри це, монета не користувалася значним попитом, бо роздрібні продавці відмовлялися приймати її як оплату. Водночас у 2021 році Міжнародний аеропорт Майкетії імені Симона Болівара додав можливість оплати авіаквитків та інших послуг за допомогою El Petro, а також біткоїну та DASH.
У 2021 році Мадуро розпорядився перевести соціальні виплати в El Petro, щоб захистити допомогу від гіперінфляції.
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