У Румунії стався найсильніший в цьому році землетрус

Одразу два землетруси з інтервалом в пів години сталися в Румунії.

Джерело фото: radiotrek

У Румунії, в сейсмічній зоні Вранча, 15 січня стався землетрус магнітудою 4,3, повідомляє Point, посилаючись на румунський Національний науково-дослідний інститут фізики Землі (INCDFP).

Цей помірний землетрус став найсильнішим у новому році та зафіксований на глибині 72,8 км. Епіцентр відчутного поштовху розташовується за 42 км на захід від Фокшан, 67 км на схід від Сфинту-Георге, 68 км на північ від Бузеу, 81 км на північ на схід від Брашова, 93 км на південь від Бакеу та за 96 км на південний захід від Бірлада.

Додатково, через півгодини об 11:35 в зоні Вранча відзначився ще один, менш сильний землетрус магнітудою 3,3, який теж був зафіксований на глибині 76,6 км. Епіцентр цього події відзначено за 43 км на захід від Фокшан, 67 км на схід від Сфинту-Георге, 68 км на північ від Бузеу, 80 км на схід від Брашова, 94 км на південь від Бакеу та 97 км на південний захід від Бирлада.

Повідомлень про пошкодження внаслідок цих землетрусів не надходило.

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