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  1. В Україні

Місцева влада може купувати засоби РЕБ для захисту від ракет і дронів, — Повітряні сили

15:25, 15 січня 2024
У нас є підприємства, які давно цим займаються, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
Місцева влада може купувати засоби РЕБ для захисту від ракет і дронів, — Повітряні сили
Фото: Суспільне
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Місцеві громади можуть закуповувати системи РЕБ у цивільних виробників для протидії ворожим дронам та ракетами. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Це стандартна практика. У нас є підприємства, які давно цим займаються. Зараз чимало цивільних підприємств долучені до виготовлення систем РЕБ", - розповів він.

Ігнат уточнив, що в даний час в цьому напрямку ведеться активна робота і такі РЕБ можуть закуповувати місцеві громади.

"Зброю ж не купиш – стрілецьку, гармати, і ППО не купиш, але системи РЕБ, зокрема цивільних виробників, якщо вони робочі, їх треба перевіряти – це допомагає зберегти життя. І від дронів працює РЕБ, і може впливати на засоби повітряного нападу противника. Ракета може бути відведена, не долетіти до своєї цілі", - пояснив Ігнат і додав, що така "робота вже проводиться".

"Сьогодні керівники певних компаній вже думають про свій особистий захист, щоб захистити свої об’єкти. Це вже робиться… За цим майбутнє. Не потрібно витрачати дорогі ракети, якщо можна таким чином зупинити ворога", – сказав речник Повітряних сил.

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