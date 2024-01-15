Местные власти могут покупать средства РЭБ для защиты от ракет и дронов, — Воздушные силы

У нас есть предприятия, которые давно этим занимаются, сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Фото: Суспильне

Местные общины могут закупать системы РЭБ у гражданских производителей для противодействия вражеским дронам и ракетам. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Это стандартная практика. У нас есть предприятия, давно этим занимающиеся. Сейчас немало гражданских предприятий приобщены к изготовлению систем РЭБ", - рассказал он.

Игнат уточнил, что в настоящее время в этом направлении ведется активная работа и такие РЭБ могут закупать местные общины.

"Оружие же не купишь – стрелковое, пушки, и ПВО не купишь, но системы РЭБ, в частности гражданских производителей, если они рабочие, их надо проверять – это помогает сохранить жизнь. И от дронов работает РЭБ, и может влиять на средства воздушного нападения противника. Ракета может быть отведена, не долететь до своей цели", - пояснил Игнат и добавил, что такая "работа уже проводится".

"Сегодня руководители определенных компаний уже думают о своей личной защите, чтобы защитить свои объекты. Это уже делается… За этим будущее. Не нужно тратить дорогие ракеты, если можно таким образом остановить врага", – сказал спикер Воздушных сил.

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