В Румынии произошло самое сильное в этом году землетрясение

Сразу два землетрясения с интервалом в полчаса произошли в Румынии.

Источник фото: radiotrek

В Румынии, в сейсмической зоне Вранча, 15 января произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщает Point, ссылаясь на румынский Национальный научно-исследовательский институт физики Земли (INCDFP).

Это умеренное землетрясение стало самым сильным в новом году и зафиксировано на глубине 72,8 км. Эпицентр ощутимого толчка располагается в 42 км к западу от Фокшан, 67 км к востоку от Сфынту-Георге, 68 км к северу от Бузеу, 81 км к северу на восток от Брашова, 93 км к югу от Бакеу и в 96 км к юго-западу от Бирлада.

Дополнительно, через полчаса в 11:35 в зоне Вранча отметилось еще одно, менее сильное землетрясение магнитудой 3,3, которое тоже было зафиксировано на глубине 76,6 км. Эпицентр этого события отмечен в 43 км к западу от Фокшан, 67 км к востоку от Сфынту-Георге, 68 км к северу от Бузеу, 80 км к востоку от Брашова, 94 км к югу от Бакеу и 97 км к юго-западу от Бирлада.

Сообщений о повреждениях в результате этих землетрясений не поступало.

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