В Одесі в'язень виправної колонії через інтернет продав людям 28 неіснуючих ялинок

Зловмисник заробив на довірливих громадянах майже 20 тисяч гривень.

В Одесі утриманця виправної колонії викрили у шахрайстві. Він продавав неіснуючи ялинки, повідомляє пресслужба поліції.

Напередодні новорічних свят чоловік створив оголошення про продаж штучних ялинок за ціною від 500 до 700 гривень. Впродовж тижня на пропозицією «продавця» відгукнулися 28 жителів Одеси.

Зазначається, що під час спілкування з потенційними покупцями, він повідомляв їм, що відправить замовлення тільки після повної оплати, а коли на його рахунок надходили гроші від довірливих громадян – переставав виходити з ними на зв’язок.

У такий спосіб він ошукав містян на загальну суму майже 20 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили особу шахрая та вилучили у нього речові докази, зокрема мобільний телефон. Чоловіку оголосили підозру у шахрайстві, вчиненому повторно.

Окрім невідбутих 4 років та 9 місяців позбавлення волі за попередні порушення, йому загрожує ще три додаткових роки.



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