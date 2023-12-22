Предпринимателя подозревают в завладении почти 200 тысячами гривен во время восстановления гимназии в Бучанском районе

Предприниматель выступил подрядчиком при восстановлении гимназии в Бучанском районе за средства благотворительной организации.

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Предпринимателя-подрядчика подозревают в незаконном завладении почти 200 тысячами гривен средств благотворительной организации во время восстановления гимназии в Бучанском районе Киевской области. Об этом сообщила прокуратура Киевской области.

По данным следствия, между одним из поселковых советов Киевской области, предпринимателем и благотворительной организацией был заключен договор подряда на восстановительные ремонтные работы здания гимназии в Бучанском районе, которая повреждена в результате боевых действий, вызванных военной агрессией со стороны россии.

С целью незаконного получения части средств благотворительной организации, подозреваемый завысил объемы выполненных работ и использованных материалов в официальных документах. Эти данные были использованы для получения средств на его счет от организации.

По результатам экспертизы установлено, что предприниматель завладел почти 200 тысячами гривен, использовав поддельные данные и фиктивные объемы работ.

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