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  1. В Украине

Предпринимателя подозревают в завладении почти 200 тысячами гривен во время восстановления гимназии в Бучанском районе

17:09, 22 декабря 2023
Предприниматель выступил подрядчиком при восстановлении гимназии в Бучанском районе за средства благотворительной организации.
Предпринимателя подозревают в завладении почти 200 тысячами гривен во время восстановления гимназии в Бучанском районе
Источник фото: surl.li/mnapj
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Предпринимателя-подрядчика подозревают в незаконном завладении почти 200 тысячами гривен средств благотворительной организации во время восстановления гимназии в Бучанском районе Киевской области. Об этом сообщила прокуратура Киевской области.

По данным следствия, между одним из поселковых советов Киевской области, предпринимателем и благотворительной организацией был заключен договор подряда на восстановительные ремонтные работы здания гимназии в Бучанском районе, которая повреждена в результате боевых действий, вызванных военной агрессией со стороны россии.

С целью незаконного получения части средств благотворительной организации, подозреваемый завысил объемы выполненных работ и использованных материалов в официальных документах. Эти данные были использованы для получения средств на его счет от организации.

По результатам экспертизы установлено, что предприниматель завладел почти 200 тысячами гривен, использовав поддельные данные и фиктивные объемы работ.

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