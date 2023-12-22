74% регуляторных инструментов в государственных санправилах и нормах могут отменить

Для бизнеса может стать на 221 разрешение меньше.

Изображение: freepik.com

Межведомственная рабочая группа по дерегуляции рекомендовала отменить 221 регуляторный инструмент в государственных санитарных правилах и нормах. В частности, из-за неактуальности и устарелость или же дублирования с другими инструментами государственного регулирования.

Следовательно, в этот список, в частности, вошли:

Согласование проекта перепрофилирования предприятия;

Согласование материалов для производства печатных изделий для детей;

Согласование текста этикетки для маркировки питьевой воды фасованной и другой сопроводительной информации о ее происхождении и свойствах;

Согласование периодичности и размера проведения бактериологического контроля производства.

Заместитель Министра экономики Украины Алексей Соболев отметил, что отмена устаревших и не актуальных инструментов снизит нагрузку на бизнес.

Еще 47 инструментов рекомендовано оптимизировать и привести в соответствие с действующим законодательством.

К примеру, оптимизировать предлагается:

Экспертный вывод о качестве и безопасности продукции животного и растительного происхождения

Регистрацию химических и биологических веществ, синтетических и полимерных материалов, предназначенных для использования в угольной промышленности

Разрешение на реализацию готовых яйцепродуктов с предприятия

Без изменений предлагается оставить только 30 регуляторных инструментов из 298.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.