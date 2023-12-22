74% регуляторных инструментов в государственных санправилах и нормах могут отменить

Межведомственная рабочая группа по дерегуляции рекомендовала отменить 221 регуляторный инструмент в государственных санитарных правилах и нормах. В частности, из-за неактуальности и устарелость или же дублирования с другими инструментами государственного регулирования.
Следовательно, в этот список, в частности, вошли:
- Согласование проекта перепрофилирования предприятия;
- Согласование материалов для производства печатных изделий для детей;
- Согласование текста этикетки для маркировки питьевой воды фасованной и другой сопроводительной информации о ее происхождении и свойствах;
- Согласование периодичности и размера проведения бактериологического контроля производства.
Заместитель Министра экономики Украины Алексей Соболев отметил, что отмена устаревших и не актуальных инструментов снизит нагрузку на бизнес.
Еще 47 инструментов рекомендовано оптимизировать и привести в соответствие с действующим законодательством.
К примеру, оптимизировать предлагается:
- Экспертный вывод о качестве и безопасности продукции животного и растительного происхождения
- Регистрацию химических и биологических веществ, синтетических и полимерных материалов, предназначенных для использования в угольной промышленности
- Разрешение на реализацию готовых яйцепродуктов с предприятия
Без изменений предлагается оставить только 30 регуляторных инструментов из 298.
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