Германия не будет депортировать украинцев для службы в ВСУ — Минюст ФРГ

Для меня невозможно представить, как мы можем принуждать людей из других стран служить с оружием в руках, – министр юстиции Германии Марко Бушман.

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Министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что в ФРГ не будут принуждать украинских беженцев к военной службе в ВСУ, депортируя их в Украину. Об этом сообщает DW.

"Заставлять людей выполнять военную службу или проходить военную службу против их воли – это не наш случай", - отметил министр.

По его словам, если власти Украины захотят призвать в армию мужчин, покинувших страну, это не будет иметь практических последствий для украинцев, живущих в Германии.

"Для меня невозможно представить, как мы можем принуждать людей из других стран служить с оружием в руках, учитывая, что согласно нашей конституции граждане Германии не обязаны этого делать против их воли", - заявил Бушман.

Напомним, что Рустем Умеров заявил о планах вызвать в призывные пункты ВСУ украинцев, которые живут за границей.

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