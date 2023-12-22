74% регуляторних інструментів в державних санправилах і нормах можуть скасувати

Для бізнесу може стати на 221 дозвіл менше.

Зображення: freepik.com

Міжвідомча робоча група з дерегуляції рекомендувала скасувати 221 регуляторний інструмент в державних санітарних правилах і нормах. Зокрема, через неактуальність та застарілість або ж дублювання з іншими інструментами державного регулювання.

Відтак до цього списку, зокрема, увійшли:

Погодження проекту перепрофілювання підприємства;

Погодження матеріалів для виготовлення друкованих виробів для дітей;

Погодження тексту етикетки для маркування питної води фасованої та іншої супровідної інформації щодо її походження та властивостей;

Погодження періодичності та обсягу проведення бактеріологічного контролю виробництва.

Заступник Міністра економіки України Олексій Соболев зазначив, що скасування застарілих та не актуальних інструментів зменшить навантаження на бізнес.

Ще 47 інструментів рекомендовано оптимізувати та привести у відповідність до чинного законодавства.

До прикладу, оптимізувати пропонується :

Експертний висновок про якість і безпеку продукції тваринного та рослинного походження

Реєстрацію хімічних та біологічних речовин, синтетичних та полімерних матеріалів, які призначені для використання у вугільній промисловості

Дозвіл на реалізацію готових яйцепродуктів з підприємства

Без змін пропонується залишити лише 30 регуляторних інструментів із 298.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.